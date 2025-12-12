El precio del huevo sigue sin tocar techo y se dispara un 30% anual mientras el del aceite de oliva sigue en caída libre y baja un 38%

El precio del huevo sigue sin tocar techo y se ha encarecido un 30,2% en el último año (un + 6,8% sólo en los últimos 30 días) mientras en el caso opuesto se sitúa el aceite de oliva, con una fuerte depreciación anual del -38,1% aunque en el último mes ha repuntado un 2,6%.

El Índice de Precios de Consumo (IPC), difundido este viernes por el INE, refleja que los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas han aumentado el 2,8 % anual en noviembre, y han crecido el 0,3 % respecto al mes anterior.

Los alimentos son, junto al vestido, calzado y transporte, uno de los grupos con una mayor repercusión mensual positiva en el IPC debido a la subida de los precios de la leche, queso y huevos, y de la carne.

El huevo se asienta así en su tendencia inflacionista y en un mes, noviembre, marcado a nivel sectorial por el confinamiento de todas las aves de cría al aire libre por el impacto de la gripe aviar en España.

En las comparativas anuales destaca también el encarecimiento de la carne de vacuno (+18 %), del café, cacao, infusiones (+14,7 %) y del pescado fresco y congelado (+7,5 %).

En los últimos 12 meses, en cambio, junto al aceite de oliva, se han abaratado también el azúcar (-7,5 %), y las patatas y sus preparados (-1 %).

En las comparativas mensuales, más allá de ese repunto cercano al 7% de los huevos, los aceites y grasas anotan una subida del 2,2 % y la carne de vacuno (+1,8 %).

En cambio, en el últimos mes hay hasta siete rúbricas que se abaratan, destacando las legumbres y hortalizas frescas (-1,1 %) y el resto (azúcar, café, cacao, patatas, frutas, pescado y carne de porcino) entre una y cuatro décimas más baratas que en octubre.

Por otro lado, las bebidas alcohólicas y el tabaco son ahora un 4,3% más caras que hace un año y un 0,2 % más caras que en octubre.

Finalmente, desde enero, los alimentos y bebidas no alcohólicas son un 2,8 % más caros y el tabaco y bebidas alcohólicas un +3,6 %.

El IPC general se moderó una décima en noviembre, hasta el 3% interanual, mientras la inflación subyacente (sin energía y alimentos frescos) se situó en el 2,6 %, una décima más que en el mes anterior.

La moderación del IPC se debe, principalmente, al grupo de la vivienda, cuya tasa anual disminuyó 1,8 puntos, hasta el 5,7 %, debido a la bajada de los precios de la electricidad, frente a la subida en noviembre de 2024.

IPC de alimentación y bebidas – Noviembre de 2025