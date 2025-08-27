Se cierra la campaña de cotización de la colza en la lonja de León con el mismo precio que tenía en verano del año pasado

En la sesión de la lonja de León celebrada este miércoles 27 se ha decidido cerrar la cotización de la colza ante la falta de transacciones comerciales. Ha cerrado a 405 €/t, el mismo precio que tenía en julio del año pasado, aunque con unos costes más altos.

En la provincia de León en la presente campaña, había sembradas algo más de 4.000 hectáreas de colza, de las cuales 2.834 ha eran de secano y 1.278 ha de regadío; cabe destacar que la colza se ha erigido en un cultivo alternativo para la rotación de gran importancia, pero supeditada muchas veces su siembra a que aparezcan lluvias abundantes en el mes de septiembre, puesto que puede tener problemas invernales de heladas si se siembra más allá de la primera quincena de octubre.

Los rendimientos se estiman como muy buenos en secano en el entorno de 3.000 kg/ha y en regadío estables, en la línea de una campaña normal de unos 3.600 kg/ha, por tanto, la producción final sobrepasa las 13.000 toneladas.

Ligera corrección de un euro en tonelada en el precio del trigo y repetición en el resto de los cereales. Los mercados están muy pendientes de un exceso de preguntas que a la fecha de hoy tienen poca contestación, negociación entre Rusia y Ucrania, incremento del tono comercial entre EE.UU y China, cotización euro-dólar, incremento de rendimientos y producción de trigo mayor de lo esperado en Rusia, previsión de campaña récord de maíz en EE. UU y degradación por la ola de calor del mismo cultivo en Europa.

Por tanto, con lo visto se auguran tiempos de volatilidad en los mercados internacionales, en los cuales la referencia no puede ser cortoplacista, puesto que ya hemos vivido muchas semanas donde se alternan grandes subidas y bajadas para acabar en el mismo precio con el que comenzamos.

LONJA AGROPECUARIA DE LEÓN

COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRÍCOLA Y GANADERA 27-08-2025

Precios Orientativos euros/tonelada en almacén.

(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2017/2018)

CEREALES COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/t €/t Trigo Pienso 194,00 193,00 ▼ Cebada ** 177,00 177,00 = Triticale 183,00 183,00 = Centeno 165,00 165,00 = Avena 136,00 136,00 = Maíz * 213,00 213,00 =

* Maíz con menos del 15% de humedad

** Cebada peso específico por encima de 60

COLZA COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/t €/t Colza sostenible 405,00 S/C

Calidad tipo 9-2-42