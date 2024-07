La Lonja de León vuelve a cotizar la colza y una cebada que regresa con una cotización 34 euros menos que el pasado año

En la sesión de la lonja de León celebrada este miércoles 3 en Santa María del Páramo han empezado a cotizar cebada y colza a 186 €/t y 405 €/t respectivamente. En el caso de la cebada lo hace 34 euros menos que hace un año, cuando volvió a cotizar tras el parón de julio y 23 euros por debajo de los 209 de su última cotización en junio de este año.

En la provincia de León en la presente campaña se sembraron 17.737 ha de cebada, lo que representa una disminución de superficie del 15% respecto a las 20.819 ha que había la pasada. Los rendimientos que se están alcanzando en las primeras siegas son buenos, aunque todavía es pronto para dar datos, lo que sí se puede confirmar es una excelente calidad del grano. Más rendimiento, menos superficie y, sin embargo, 34 euros menos que hace un año o 29 que el mes pasado.

En cuanto a la colza, arranca con 405 €/t, diez euos por encima de de hace un año, que comenzó a cotizar a 395€/t. En la presente campaña ha habido un importante incremento de la superficie sembrada, pasando de 1.518 ha de secano y 815 ha de regadío el pasado año, a 3.098 ha de secano y 1.497 ha de regadío la presente, este aumento esta próximo al 100%; decir que la superficie de colza puede oscilar mucho dependiendo de cómo climatológicamente venga el otoño, puesto que si no hay lluvias a primeros de octubre o el estado de los embalses no es el óptimo para regar, no se puede sembrar por el peligro que representan las heladas invernales en las siembras tardías. Se esperan unos rendimientos de 2.200 kg/ha en secano y 3.100 kg/ha en regadío.

Se puede consultar esta información de los precios agrarios y de las variaciones a la hora de cotizar en la Lonja de León de forma más detallada a través de la página web www.lonjadeleon.es

COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRICOLA Y GANADERA 03-07-2024

Precios Orientativos euros/tonelada en almacén.

(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2016/2017)

CEREALES COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/t €/t Trigo Pienso S/C S/C Cebada ** S/C 186,00 Triticale S/C S/C Centeno S/C S/C Avena S/C S/C Maíz * 211,00 211,00 =

* Maíz con menos del 15% de humedad.

** Cebada peso específico por encima de 60

COLZA COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/t €/t Colza sostenible S/C 405,00

Calidad tipo 9-2-42