Se acaban los apuntes positivos en la lonja del Ebro, que regresa a la estabilidad con muy pocas operaciones

Se acabaron los apuntes positivos al volver la estabilidad en los cereales, con repetición generalizada en las cotizaciones, a excepción del maíz que baja en la lonja del Ebro. La alta disponibilidad de maíz en puerto, una vez superados los problemas administrativos que no permitían cargar, han ralentizado las ganas de los compradores de los demás cereales y han frenado las subidas de la pasada jornada. El mercado sigue con escasa operatividad. Se producen pocas operaciones y no hay pedidos de gran volumen. (Ver cotización de la lonja del Ebro y otras lonjas aquí)

FORRAJES: Vuelven los apuntes positivos a la tablilla forrajera después de las repeticiones de la pasada semana. El cuarto corte, con una producción más corta pero de buena calidad, está casi terminado. Está previsto que, en breve, comience el quinto corte en gran parte de las zonas. La demanda no está más fuerte que otras jornadas. Se mantienen los precios porque no hay mucha mercancía disponible y gran parte de la almacenada está comprometida.

FRUTOS SECOS: Ligeros apuntes positivos en la tablilla de las almendras. Se producen subidas más pronunciadas en las categorías de nueva campaña. La demanda se anima poco a poco después de un mes de agosto con escasa operatividad. Por ahora, la recolección va lenta, y con falta de kilos en comparación a otros años

PORCINO: Sigue el signo positivo en la tablilla otra jornada más. La oferta sigue corta, aunque los pesos de los animales suben por una climatología más benigna. La falta de animales sigue provocando tensión en el mercado, al encontrarse los mataderos con una tendencia de demanda por encima de lo ofertado. El consumo nacional y las ventas a Europa siguen animadas, pero los compradores asiáticos siguen presionando para bajar precios.

LECHONES: Asoma de nuevo los apuntes positivos en la tablilla del lechón. Aumenta la demanda con la reposición en las granjas y con la preferencia del nacional sobre la oferta exterior. Esta jornada ha llegado más oferta de Holanda, pero el nacional no tiene problemas para colocarse, al encontrarse con una oferta que sigue corta.

AVES: No hay presión en el mercado para bajar y eso conlleva que se mantenga sin cambios la tablilla de los pollos. Cuesta alcanzar subidas, incluso en esta semana que ha habido un aumento de la demanda por ser inicio de mes. En el vivo, al no haber pesos altos en el campo, no hay excedente de oferta que presione. En la canal, hay ventas y la producción está ajustada.

HUEVOS: Se mantiene la tendencia positiva de precios en la tablilla que registran una subida más pronunciada en las categorías menores. La demanda sigue animada, tanto para el mercado extranjero como para el nacional, con el inicio de mes como impulsor de las ventas.

VACUNO: Subida generalizada de tres céntimos en la tablilla de las canales de vacuno. La demanda ha aumentado con la reposición en las grandes superficies de las ciudades. La demanda extranjera ha despertado y desde Europa se vuelven a realizar pedidos después de un mes de agosto más calmado. La oferta sigue corta, tanto en machos como en hembras, y los productores consideran que no aumentará a corto/medio plazo.

OVINO: Vuelven los apuntes positivos, con más fuerza en los animales pequeños, a la tablilla de los corderos. Las ventas en los mostradores siguen discretas. La falta de demanda se contrarresta con una oferta muy corta. Hay poco cordero en el campo y previsión de que no habrá muchos animales disponibles en un futuro. La producción presiona para subir los precios, pero la comercialización frena la euforia de precios debido a los problemas que tiene para vender la carne.