Satisfacción por la involucración de la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Madrid contra la plaga de conejo

Asaja Madrid se felicita por el paso adelante que da la Comunidad de Madrid para combatir la preocupante superpoblación de conejo que está esquilmando los cultivos en varias áreas de su territorio. Horas después de la comparecencia conjunta de Asaja Madrid y APAG Asaja Guadalajara para denunciar la situación de los agricultores en el corredor del Henares, la dirección general de Agricultura, Ganadería y Alimentación encabezada por Ángel de Oteo mantuvo este miércoles a última hora de la tarde una reunión de urgencia con una representación de agricultores de la Campiña madrileña. Esta comarca agrícola histórica engloba a más de una treintena de municipios que comparten la problemática de la superpoblación de conejo que está ocasionando enormes estragos en sus cultivos.

En este encuentro, que fue posible gracias a la intermediación de Asaja Madrid, los agricultores no sólo compartieron el director general sus inquietudes al respecto, informándole de primera mano sobre las perspectivas de la campaña, sino que también le aportaron testimonios gráficos que avalan la preocupación con la que conviven con este problema.

«Este es el momento en el que hay que tomar medidas, y medidas urgentes, porque el cereal está brotando y si los conejos devoran esos brotes resulta obvio que no habrá nada que cosechar», comenta Francisco José García, presidente de Asaja Madrid. Desde hace varias semanas las autoridades madrileñas ya están propiciando algunas actuaciones en el sur de su territorio, con capturas en varias carreteras comarcales y gestiones de permisos en entornos de otras de titularidad nacional.

El primer compromiso de la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación pasa por consolidar y generalizar esas actuaciones e incentivar de manera inmediata el poder «bichear», como se denomina en el argot la caza de conejo con hurón. La Comunidad de Madrid va a canalizar los permisos y agilizar su tramitación para poder atajar con rapidez el problema y Asaja Madrid, a su vez, va a ejercer de intermediaria entre los agricultores interesados y los ‘bicheadores’. De Oteo se compromete a actuar lo antes posible en las Vías Pecuarias de la Comunidad y sus entornos, espacios bajo la competencia de la dirección.

La Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Comunidad de Madrid, igualmente, se involucra en el liderazgo burocrático de las solicitudes de autorizaciones con la Dirección General de Carreteras de la Comunidad de Madrid y la Dirección General de Biodiversidad y Gestión Forestal, sobre todo en lo referente a las vías de comunicación de titularidad autonómica, y con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, especialmente su Dirección General de Carreteras y su Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, para las carreteras de titularidad nacional o para la red ferroviaria implicada.

De la reunión entre los agricultores afectados, Asaja Madrid y la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación también se extrae la imperiosa necesidad de incluir en un plan de choque contra la superpoblación de conejo su persecución en los entornos de ríos, arroyos y cauces secos. La institución que encabeza Ángel de Oteo solicitarán un encuentro urgente con la Confederación Hidrográfica del Tajo para poner sobre la mesa la premura de ejecutar acciones.

El encuentro concluyó con el compromiso de convocar una reunión con la Dirección General de Biodiversidad y Gestión Forestal para sondear nuevas acciones una vez que expire la veda de caza menor en curso, el próximo 31 de enero. La ampliación de los plazos específicamente para el conejo, siempre bajo permiso, una mayor permisividad de otros métodos o incluso una reintroducción de sus depredadores naturales en algunas áreas, son algunas de las iniciativas que se valoran. La Comunidad de Madrid ya ha tomado acciones en las órdenes de veda y sigue estudiando más posibilidades para poder controlar la población de conejo.