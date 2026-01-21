Madrid y Guadalajara piden medidas para erradicar la plaga de conejo que asola los cultivos en sus territorios y amenaza la salud pública

El crecimiento descontrolado de la población de conejos tanto en la Comunidad de Madrid como en la provincia de Guadalajara está poniendo en jaque los cultivos de ambos territorios, especialmente el de cereal. Muchos campos han visto cómo el conejo ha arrasado los brotes y ha echado por tierra el trabajo de muchas familias que ven seriamente amenazado su medio de vida, ya en peligro por los costes de producción y los precios del mercado.

Las estimaciones, en base a episodios pasados, esbozan unas pérdidas de cosecha superiores al 35%. El conejo, con una gran capacidad de adaptación al entorno, se ha asentado en zonas donde encuentra la protección de infraestructuras o entornos sensibles. Y ha potenciado hábitos alimenticios nocturnos.

En una comparecencia conjunta celebrada este miércoles en Madrid, el presidente de APAG Asaja Guadalajara, Juan José Laso, y el presidente de Asaja Madrid, Francisco José García, han puesto el foco en una problemática «cuya afección ya trasciende a los cultivos en sí para comenzar a emerger como un problema de salud pública. En el proceso quedan parcelas arrasadas, cosechas enteras destruidas, muchas horas de trabajo e inversión que no han valido para nada. Solo en Guadalajara se han visto afectadas unas 3.000 hectáreas. En el horizonte, la amenaza de una plausible transmisión de enfermedades».

SEGÚN DATOS DEL CENSO LIFE IBERCONEJO, PRESENTA UNA DENSIDAD ENTRE 50 Y 100 CONEJOS POR KILÓMETRO CUADRADO. «EL CRECIMIENTO NO TIENE LÍMITES«

Aunque no se trata de la única zona afectada por la acción del conejo, el corredor del río Henares es una de las áreas más tensionadas. «El corredor del Henares presenta una problemática muy especial respecto a los conejos. Hablamos de una zona con un elevado número de autovías, carreteras y otras vías públicas; muchas infraestructuras de transporte ferroviario; una zona con muchísimos polígonos industriales, con muchas zonas urbanizables, con zonas urbanas, con parques, con arroyos y ríos sin ningún tipo de gestión, con muchos vertederos ilegales… La zona está habitada por miles de personas que viven, habitan y pasean con sus familias y sus mascotas junto a muchos de esos espacios», contextualiza Laso.

Esta zona, según datos del censo LIFE Iberconejo puestos en valor por APAG Asaja Guadalajara, presenta una densidad entre 50 y 100 conejos por kilómetro cuadrado. «El crecimiento no tiene límites y, frente a esto, nos encontramos sin medidas eficaces de control. La consecuencia de este aumento del número de conejos es doble. Por un lado, el enorme daño a la agricultura de esta zona. Por otro, el problema de la salud pública en una zona tan poblada. Se sabe que el conejo es vector en la transmisión de la leishmaniasis. No hay que olvidar que en la población madrileña de Fuenlabrada, en 2009, se desató el mayor brote de esta enfermedad entre humanos en toda Europa. Y por otro lado también están las garrapatas. Estas zonas van a ser imposibles de transitar en los próximos meses y no hay que obviar que estos arácnidos parásitos también son vectores de transmisión».

Francisco José García, presidente de Asaja Madrid, señaló: «Estamos en un momento crítico, en un momento de crecimiento de siembra donde lo más importante es actuar. En algunas explotaciones los daños han sido tales que ya dan por perdida la cosecha. Lo del conejo no es nuevo, pero este año se está acentuando. Los agricultores nos aseguran que como este año no han visto ninguno en cuanto al daño de esta especie animal. Si no se toman medidas rápidas esto puede suponer la ruina para el sector del cereal en la Comunidad de Madrid. La problemática del conejo afecta a toda la Comunidad, pero en la zona suroccidental y en el corredor del Henares el problema está aún más acentuado».

Entre los problemas que se encuentran en Madrid, según García, están los cauces, en cuyos márgenes el conejo encuentra protección. «La confederación hidrográfica no mantiene esos entornos y, lo que es peor, tampoco nos deja a nosotros poder hacerlo».

García ha adelantado que las autoridades madrileñas han comenzado a propiciar algunas actuaciones en el sur de su territorio. «Se ha comenzado a capturar conejo en varias carreteras comarcales. La Comunidad está dando los permisos y está facilitando las autorizaciones tanto de la dirección general de carreteras como de la dirección general de biodiversidad. Confiamos en que estas medidas vengan acompañadas de otras y que, a su vez, sean exportadas a otras zonas del territorio autonómico».

Aunque la caza ha sido puesta en valor como una alternativa, ambas instituciones coinciden en que la caza deportiva, por sí misma, no es una solución. Un equilibrio en la fauna, con un mayor número de depredadores naturales, sería clave. «Somos una zona de emergencia cinegética», lamenta Laso.