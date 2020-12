Satisfaccion en Fendt tras lograr ganar el «Tractor of the Year 2021 – Best of Specialized“ con su tractor 200 V Vario

El premio «Tractor of the Year» se otorga una vez al año desde 1998. Desde 2006, la ceremonia de entrega de premios se ha alternado entre EIMA y Agritechnica. El jurado independiente está integrado por 26 periodistas de 26 países europeos diferentes. Desde su fundación, los productos Fendt ya han sido galardonados con el premio «Tractor of the Year» en seis ocasiones y, por lo tanto, con mayor frecuencia que todas las demás marcas premiadas.

El galardón de la presente edición se dio a conocer el viernes 18 durante una selección en línea en la tradicional y prestigiosa competencia. El ganador de este año generalmente se revela todos los años en Agritechnica en Alemania y Eima-Show en Italia, respectivamente, pero debido al coronavirus, la selección se realizó en línea este año Sin embargo, las categorías han sido las mismas que en ediciones anteriores.