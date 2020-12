La nueva serie 8S de Massey Ferguson, nombrada Tractor del año 2021, con premios a Fendt, Valtra y Class

La nueva serie 8S de Massey Ferguson ha sido nombrada Tractor del año 2021. Tras él, otras tres marcas (Valtra, Fendt y Claas Axion) con otros tantos modelos, han resultado ganadoras en las diferentes categorías del Premio Tractor of the Year, que a partir de este año y hasta 2024 cuenta con el patrocinio del fabricante de neumáticos BKT.

Tractor of the Year: Massey Ferguson 8 S.265

Best Utility: Valtra G 135

Best of Specialized: Fendt 211 V Vario

Sostenibilidad: Claas Axion 960 Cemos

El galardón se dio a conocer el viernes 18 durante una selección en línea en la tradicional y prestigiosa competencia. El ganador de este año generalmente se revela todos los años en Agritechnica en Alemania y Eima-Show en Italia, respectivamente, pero debido al coronavirus, la selección se realizó en línea este año.

Sin embargo, las categorías son las mismas, y aquí el precio principal fue para el MF 8S265, mientras que el precio en Best of Utility fue para Valtra G 135 Versu. Si bien el precio principal no tiene restricciones, el requisito para los tractores en la clase Utility es que deben tener un máximo de cuatro cilindros, deben tener un mínimo de 70 caballos y deben pesar un máximo de 8,900 kg.

El tercer premio es para el Fendt 211 V Vario en la clase Best of Specialized, que son principalmente tractores especiales de vía estrecha más pequeños.

El nuevo «TOTY Sostenible» se da a los finalistas de cada clase. Aquí el premio fue para el Claas Axion 960 Cemos.

Estos galardones, con marcado acento comercial, están concedidos por un jurado de 26 expertos, que estudió las tecnologías y soluciones punteras propuestas por los principales fabricantes.

La colaboración entre los organizadores y BKT nace con la vocación de difundir conocimientos y experiencia en mecanización agrícola. La multinacional india es experta en el componente ‘neumático’, un parámetro clave en la identificación de los mejores proyectos en pos de una visión de futuro en alta tecnología.