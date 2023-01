Sanidad suspende a dos de cada tres cárnicas para exportar a México tras las deficiencias higiénico-sanitarias detectadas

Las graves deficiencias higiénico-sanitarias en plantas de transformación y sacrificio de porcino detectadas por delegaciones gubernamentales de México y Corea del Sur con el fin de autorizar nuevos centros de producción o renovar las licencias de exportación a empresas ya homologadas ya tienen sus consecuencias: El Ministerio de Sanidad ha suspendido a dos de cada tres mataderos, y de un total de casi 400 empresas que se han presentado, solo 130 han conseguido pasar la primera criba para poder exportar de nuevo.

Ahora, según ha publicado María García Juárez en eleconomista.es, las plantas aprobadas, deberán ser auditadas in situ por las autoridades sanitarias mexicanas, que considerarán si estos mataderos cumplen los requisitos higiénicos y sanitarios para exportar al país. No obstante, todavía no hay fecha para cuando se harán.

El año pasado México dio un plazo de seis meses, hasta el próximo abril, para gestionar la auditoría de los mataderos españoles, ya que se detectaron fallos y deficiencias higiénico-sanitarias y problemas de seguridad alimentaria. A raíz de esto y debido a los plazos tan ajustados, el ministerio de Agricultura tuvo que pedir ayuda a Sanidad para poder cumplir con los tiempos impuestos desde México, y así aligerar el proceso del prelistado.