Sanidad animal: Nuevos casos de lengua azul en Teruel, Salamanca, Almería y Alicante y Euskadi también suspende ferias de ganado por dermatosis

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), a través de la Dirección General de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal, ha detectado la circulación del serotipo 8 de la lengua azul en Salamanca, Almería y Alicante y el serotipo 3 en Teruel.

Desde el pasado 1 de abril, cuando comenzó la temporada, los laboratorios regionales de sanidad animal y el Laboratorio Central de Veterinaria (LCV) han confirmado la presencia de la enfermedad en las provincias y Comunidades Autónomas de Andalucía, Extremadura, Toledo, Ciudad Real, Guadalajara, Murcia, Madrid, Burgos, Ávila, Segovia, León y Soria.

También en Salamanca, Zamora, Palencia, Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Aragón, Lleida, Valencia, Alicante y Mallorca con implicación de los serotipos 1, 3 y 8.

Agricultura ha recordado que, tras estos nuevos focos en Teruel, Salamanca, Almería y Alicante, España se encuentra sin estatus sanitario al no contar en la actualidad con programa de control y erradicación, a excepción de Baleares que cuenta con programa de control y erradicación, y Canarias que tienen estatus de libre de la enfermedad.

EL PAÍS VASCO SE SUMA A LA SUSPENSIÓN DE FERIAS GANADERAS COMO PREVENCIÓN DE LA DERMOATOSIS

Por su parte, el Gobierno vasco y las diputaciones forales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa han acordado la suspensión temporal de todas las ferias, certámenes y concentraciones ganaderas como medida preventiva frente a la dermatosis nodular contagiosa hasta el 30 de noviembre, fecha que podrá ser prorrogada en función de la evolución de la enfermedad. Esta decisión se toma bajo el principio de precaución y tras haber mantenido diversas reuniones con el sector por parte de las tres diputaciones forales.

Este acuerdo se materializará mediante la publicación de una Orden que se publicará en el Boletin Oficial del País Vasco mañana viernes, 23 de octubre, entrando en vigor el día de su publicación.