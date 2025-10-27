Ritchie Bros. impulsa el cierre de año tras conseguir un récord de participación en el tercer trimestre de su campaña Superseptiembre

A medida que se acerca el final del año, el ambiente en las campas y empresas de toda Europa cambia: algunas buscan liberar espacio y vender equipos, mientras que otras se preparan para crecer y encontrar la maquinaria

adecuada para el 2026. Ritchie Bros, la empresa líder en Europa en gestión de activos y compraventa de equipos, tiene la propuesta perfecta para ambos perfiles: su campaña de fin de año “Impulsa tu

cierre de año” tras el éxito de la campaña Superseptiembre. Más que una serie de subastas en la región EMEA, representa un momento estratégico tanto para vendedores como para compradores.

Muchas empresas, conscientes de que se acerca el fin de otro año, se encuentran frente a una escena familiar: una fila de máquinas sin usar, activos que podrían convertirse en mayor liquidez, liberando espacio para nuevas oportunidades y equilibrando las cuentas de cara a 2026.

Para estas compañías, vender con Ritchie Bros. significa no solo ventas garantizadas sino, también, evitar que los equipos permanezcan inactivos. Gracias a la posibilidad de vender a través de distintos canales -como las subastas públicas sin precio mínimo de reserva o mediante las ventas negociadas a través de la plataforma Marketplace-E-, los vendedores saben que sus equipos van a tener una amplia exposición internacional que les va a permitir llegar al comprador adecuado. El proceso es completamente transparente y los pagos se reciben en un plazo de hasta 21 días.

Por su parte, las empresas que planifican su crecimiento de cara al próximo año pueden acceder a una amplia selección de maquinaria de construcción y agrícola, camiones y otro tipo de equipos. Pueden participar en las próximas subastas públicas o adquirir directamente el equipo que necesitan a través de Marketplace-E, donde pueden negociar o comprar por el precio publicado en la web. Todas las opciones ofrecen un proceso transparente y sencillo. Además, Ritchie Bros. ayuda a sus clientes con servicios opcionales, como el soporte logístico, para poder empezar totalmente preparados el 2026.

LA ELEVADA PARTICIPACIÓN DE SUPERSEPTIEMBRE SIENTA LAS BASES PARA EL CIERRE DEL AÑO

Ritchie Bros. inicia su campaña de fin de año respaldada por la alta participación lograda en su campaña Superseptiembre del tercer trimestre en los principales sectores de equipos de EMEA:

 Construcción e Industria: Se vendieron más de 18.300 lotes, atrayendo a más de 12.500 postores —un récord de los últimos cinco años— y a más de 4.600 compradores de España, Francia, Italia, Alemania y Reino Unido. Entre los equipos más vendidos se encuentran excavadoras hidráulicas sobre orugas, carretillas telescópicas, miniexcavadoras hidráulicas, cargadoras de ruedas y camiones articulados.

 Agricultura: Más de 760 lotes agrícolas pasaron a nuevas manos. Participaron más de 2.600 postores y más de 530 compradores —también un récord de los últimos cinco años— principalmente de Francia, Alemania, Italia, España y Polonia. Entre los equipos más destacados se vendieron tractores, cultivadores, cosechadoras, gradas de discos y pulverizadores.

 Transporte: Se vendieron más de 820 lotes de transporte, que atrajeron la participación de más de 2.800 postores —un récord de los últimos cinco años— y a más de 560 compradores procedentes de España, Francia, Italia, Emiratos Árabes Unidos y Reino Unido. Entre los activos más vendidos se encuentran SUV, cabezas tractoras de un solo eje y de doble eje, góndolas y pickups.

“Los resultados del tercer trimestre de nuestra campaña Superseptiembre reflejan la confianza sostenida en el mercado de equipos usados y el valor que aportan nuestras subastas y plataformas digitales tanto a vendedores como a compradores. Con una participación récord, las subastas de fin de año representan una oportunidad clave para vender equipos excedentes o adquirir los activos necesarios para comenzar 2026 con impulso”, declara Duncan Ainscough, Director de Ventas de Ritchie Bros. EMEA.

En España, los resultados de la subasta de septiembre también reflejaron esta tendencia positiva, con más de 3.100 participantes registrados, un mayor número de compradores activos y un incremento del 18% en el total de lotes vendidos respecto al mismo período del año anterior.

En noviembre, Ritchie Bros. España celebrará la última subasta del año, que además conmemorará el 25º aniversario de subastas en el país. El evento, que tendrá lugar los días 27 y 28 de noviembre en Ocaña y Tarragona, incluirá una subasta benéfica a favor de Desafío ELA, con el objetivo de apoyar la investigación y a las familias afectadas por la Esclerosis Lateral Amiotrófica.