Ritchie Bros. se prepara para la subasta de Superseptiembre con más de 2.300 equipos disponibles en Ocaña y Tarragona

Ritchie Bros., la mayor empresa europea de gestión de activos y venta de equipos, celebrará los días 17 y 18 de septiembre en Ocaña y Tarragona su primera subasta tras el verano —marcando el inicio del nuevo curso con el llamado Superseptiembre— con más de 2.300 equipos a la venta de sectores clave como construcción, transporte, agricultura, energía, minería y forestal.

El evento se celebrará de forma simultánea en las campas de Ocaña y Tarragona, dos localizaciones estratégicas para clientes nacionales e internacionales. La nueva campa de Tarragona, en Vila-seca (A7 Km 1.151,4), destaca por su proximidad a cinco puertos clave de la costa este y a Francia, lo que facilita el transporte y la exportación. La campa de Ocaña (Toledo), en la A4 Km 64,2 y operativa desde hace 25 años, ofrece una excelente conectividad con Madrid y las principales autopistas, garantizando una logística eficiente.

Los compradores podrán encontrar oportunidades únicas en este Superseptiembre, como por ejemplo:

Más de 150 excavadoras

Más de 90 furgonetas y vehículos

Más de 35 tractores agrícolas

Más de 25 palas cargadoras

Más de 25 manipuladores telescópicos

Más de 25 cabezas tractoras

Más de 100 generadores

Y mucho más

«Esta subasta marca un momento clave para el mercado de equipos en España», comenta Valero Serentill, Director de Ventas de Ritchie Bros. Iberia. «Seguimos observando una fuerte demanda de compradores locales e internacionales que buscan ampliar sus flotas de forma inteligente y rentable. Con este evento ayudamos tanto a compradores como a vendedores a gestionar sus activos de forma eficaz en la segunda mitad de 2025».

FECHAS CLAVES DE LA SUBASTA Y QUÉ SE VENDE CADA DÍA

Registro : ya disponible en rbauction.es.

: ya disponible en rbauction.es. Apertura de las pujas : 12 de septiembre.

: 12 de septiembre. Cierre de las pujas: 17 y 18 de septiembre; los lotes se cierran de forma escalonada.

17 y 18 de septiembre; los lotes se cierran de forma escalonada. Días de inspección: 15 y 16 de septiembre, de 8 h a 17 h en nuestras campas de Ocaña y Tarragona. Es importante revisar la ubicación de los equipos en la página web.

Cada día tendrá una venta específica.

Miércoles 17 de septiembre : excavadoras, miniexcavadoras, minicargadoras, manipuladores telescópicos, rodillos compactadores, palas cargadoras, camiones dúmperes, tractores agrícolas, cabezas tractoras, generadores…

: excavadoras, miniexcavadoras, minicargadoras, manipuladores telescópicos, rodillos compactadores, palas cargadoras, camiones dúmperes, tractores agrícolas, cabezas tractoras, generadores… Jueves 18 de septiembre: plataformas elevadoras articuladas, plataformas elevadoras de tijera, furgonetas, todoterrenos, automóviles…

CÓMO PARTICIPAR DE FORMA SENCILLA Y LA POSIBILIDAD DE INSPECCIONAR LOS EQUIPOS ANTES

Crea tu cuenta o inicia sesión : gratis en rbauction.es.

: gratis en rbauction.es. Regístrate en la subasta : completa el registro específicamente para participar en esta subasta y realiza un depósito mediante transferencia bancaria o tarjeta de crédito. El depósito se reembolsa íntegramente si no se gana el lote.

: completa el registro específicamente para participar en esta subasta y realiza un depósito mediante transferencia bancaria o tarjeta de crédito. El depósito se reembolsa íntegramente si no se gana el lote. Explora el inventario : consulta nuestro catálogo online con informes completos, fotos y vídeos.

: consulta nuestro catálogo online con informes completos, fotos y vídeos. Elige cómo pujar: realiza pujas manuales o establece Pujas Máximas para que el sistema puje automáticamente hasta la cifra límite que hayas establecido.

Ahora es más fácil que nunca previsualizar los lotes. Visita nuestra web para ver todos los detallesde los lotes o acude en persona a las campas de Ocaña y Tarragona durante los días de inspección. Nuestro equipo estará disponible para ayudarte y responder a tus preguntas.

Subastas 100% sin precio de reserva : todos los lotes se venden al mejor postor sin precio mínimo.

: todos los lotes se venden al mejor postor sin precio mínimo. Amplio alcance global combinado con soporte local.

Plataforma transparente y de confianza para pujas online en tiempo real.

para pujas online en tiempo real. Asesoramiento por parte de un equipo de expertos y soluciones integrales, desde la venta hasta la entrega del equipo.

Para más información sobre la subasta de este Superseptiembre de 2025 en Ocaña y Tarragona, incluidos los detalles sobre cómo vender equipos, visita rbauction.es. Para consultas de prensa, contacta con: Isabel Sánchez (isabelsanchez@rbglobal.com).

