Reprochan la lentitud de la OMC para autorizar a la UE a tomar represalias por la aceituna negra y piden la retirada inmediata de los aranceles

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, tras saber la noticia de que la Organización Mundial del Comercio ha dado su autorización a que la UE pueda tomar represalias por los aranceles que recaen sobre la aceituna negra en Estados Unidos, critica que esta «se produzca casi 8 años después, habiendo condenado ya al sector productor». Por su parte, Cooperativas España pide la retirada inmediata de los aranceles.

Unión de Uniones recuerda que la imposición de aranceles a la aceituna negra por parte de USA se hizo en la anterior legislatura de Trump por lo que ha pasado tiempo suficiente como para que los productores se hayan reinventado y/o hayan abandonado su actividad.

En este sentido, la organización recuerda que EEUU era el máximo destinatario de este mercado y la imposición de aranceles supuso un golpe muy fuerte para los aceituneros que vieron cómo se reducían sus salidas.

«Entendemos que las cosas van despacio, pero a veces parece que nos quieren tomar el pelo», se lamenta Luis Cortés, coordinador estatal de Unión de Uniones. «Esperamos que ahora que la pelota está en el tejado de la UE, Planas ejerza la presión suficiente para que esto no se olvide, porque ya vemos que Trump hace y deshace a su gusto y a la velocidad que quiere», añade.

COOPERATIVAS RECLAMA LA RETIRADA INMEDIATA DE LOS ARANCELES A LA ACEITUNA NEGRA ESPAÑOLA

Por su parte, desde Cooperativas Agroalimentarias de España, si bien esperan que esta nueva decisión favorable permita aumentar la presión sobre EE.UU., reclaman que «la única solución admisible para el sector es la inmediata retirada de estos injustos aranceles».

Cooperativas exige al Gobierno de España y a la Comisión Europea a solicitar la retirada inmediata de los aranceles y, de forma paralela, a activar las compensaciones reconocidas por la OMC en caso de que Estados Unidos no cumpla con la resolución.

La organización agradece el trabajo de la Comisión Europea y del Gobierno de España en defensa de la legalidad internacional, pero advierte que «cada día de demora agrava el daño económico y reputacional a un sector cooperativo que representa excelencia, sostenibilidad y liderazgo mundial en el mercado de la aceituna de mesa».