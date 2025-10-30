La Organización Mundial del Comercio autoriza a la UE a imponer represalias a EEUU por los aranceles a la aceituna negra española

La Organización Mundial del Comercio (OMC) ha hecho público un dictamen en el que autoriza a Europa a tomar represalias contra EEUU por imponer aranceles a la aceituna negra pese a las propias resoluciones de la OMC. Desde el Gobierno español se ha celebrado la decisión de la Organización Mundial del Comercio de autorizar que la Unión Europea a imponer unas represalias por 11,7 millones de euros a Estados Unidos, por incumplir anteriores dictámenes contra sus aranceles a la aceituna negra de mesa española, y asegura que «valorarrá» con la CE los siguientes pasos.

El Ejecutivo «acoge con satisfacción el laudo, que confirma la posición defendida por la UE y por España, que consideraban injustas las medidas adoptadas por Estados Unidos en 2018, en relación con las exportaciones españolas de aceitunas negras», según han declarado a Efeagro fuentes del Gobierno.

«Con el laudo (de la OMC) se pone fin a la disputa y valoraremos con la Comisión Europea (CE) los próximos pasos», según las fuentes gubernamentales.

Un panel arbitral de la OMC ha autorizado a la UE a imponer a Estados Unidos las citadas represalias, en un nuevo dictamen difundido este miércoles 29 de un caso que se prolonga ya ocho años.

El arbitraje indica que Estados Unidos no ha cumplido con el anterior dictamen del 14 de junio de 2023, en el que se señalaba que los aranceles no cumplían las normativas comerciales de la organización y debían ser corregidos.

Las pérdidas acumuladas para el sector de la aceituna de mesa desde el inicio de esta disputa (2017) superan -según cifras de 2024- los 260 millones de euros.