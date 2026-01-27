Reparto de legumbres contra Mercosur: el campo salmantino sigue con sus protestas para reivindicar lo local frente a acuerdos desleales

Los productores de lentejas y garbanzos de la provincia de Salamanca han repartido hoy 400 kilos de sus legumbres en plena Gran Vía de la capital salmantina, junto a la Subdelegación del Gobierno, para reivindicar lo local frente al acuerdo de la Unión Europea y Mercosur.

«Van a importar por ejemplo a Argentina, que es un gran productor de legumbres, con arancel cero, con lo que llegará mucho producto con reglas de producción muy inferiores a las que la Unión Europea nos exige», ha dicho a EFE Juan José Recio, productor de Villares de la Reina y uno de los encargados de repartir paquetitos de garbanzos y lentejas bajo los soportales a una larga fila de ciudadanos que se han mantenido a la espera a pesar del clima desapacible.

Junto a los paquetitos de legumbres salmantinas, a punto de agotarse antes de las 13.00 horas, los productores han entregado una hoja reivindicativa en la que señalan que «proteger al producto nacional es proteger al consumidor» y «defender nuestro empleo y nuestro territorio».

Esta es la segunda acción de protesta después de que ayer más de 100 camiones y furgonetas de apicultores cortaran a mediodía la Gran Vía al considerar que el pacto de Mercosur es una amenaza existencial para su sector.

Con los apicultores salmantinos, que repartieron tarros de miel entre los ciudadanos para reivindicar la calidad de su producto frente al de terceros países, comenzó una semana de movilizaciones en el marco de las convocadas en todo el país contra el acuerdo de Mercosur pero también por el futuro de la PAC y el aumento de las obligaciones burocráticas para el sector.

Este miércoles será el turno de los productores de patata, que las repartirán a los ciudadanos, y el jueves es la movilización principal como tractorada que finalizará con una caldereta de carne para los asistentes.

Para marcar la permanencia de la protesta esta semana, hasta el jueves cada día, las organizaciones agrarias han dejado delante de la Subdelegación del Gobierno dos tractores con las palas en alto sosteniendo una pancarta con una caricatura de la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, en la que puede leerse: «Políticos traidores. Defender a los productores».

Las organizaciones que han organizado las protestas en Salamanca son COAG, Asaja CyL, UPA CyL y UCCL, que coinciden en destacar que las políticas europeas actuales ponen en serio riesgo un sector que ya sufre la falta de relevo generacional y el aumento de los costes de producción.