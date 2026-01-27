Del ‘No a Mercosur’ al ‘Nos sobran los motivos’ para acabar en un ‘Estamos hasta los mismísimos’: el campo español inicia su semana de protestas

El campo ha iniciado este pasado lunes en Salamanca su semana de movilizaciones conjuntas por todo el territorio nacional. Unas protestas que demuestran que no sólo continúa el enfado con las administraciones (desde la Comisión Europea hasta el Gobierno central y autonómicos)y sus políticas agrarias, sino que aglutinan un malestar que se extiende por todos los sectores y por múltiples causas. Y la mejor manera de entender esta situación se ver cómo han ido evolucionando los lemas de las protestas. De la defensa de la PAC el pasado año al contundente ‘No a Mercosur‘ de inicios de 2026 se ha pasado al eslogan como ‘Nos sobran los motivos’ o el último planteado en La Rioja de ‘Estamos hasta los mismísimos’. Ironía y una amplia dosis de buen humor, pero también un reflejo de que el campo no pude más y necesita soluciones reales.

El sector reclama medidas para garantizar la rentabilidad y futuro de las explotaciones, y en concreto el freno a acuerdos comerciales desleales, una PAC fuerte que proteja a los productores y asegure alimentos asequibles a la población, y una normativa lógica y racional, que no asfixie en burocracia a los agricultores y ganaderos.

Y, así, bajo el lema ‘Por el campo, por tu comida’, el calendario de movilizciones en Castilla y León abarcará

Martes 27: Concentración de productores de legumbres y cereal en Salamanca; Miércoles 28: Concentración del sector patatero en Salamanca; Jueves 29.- Manifestaciones y tractoradas en Burgos*, León, Palencia, Salamanca, Soria, Valladolid y Zamora; Viernes 30.- Manifestación y tractorada en Ávila; y Lunes 2 de febrero.- Manifestación y tractorada en Segovia.

En La Rioja (donde estás hasta los mismísimos) el jueves 29, tras obtener el permiso de Delegación del Gobierno en La Rioja, harán cortes serán de 15 minutos, desde las 08:30 horas hasta las 18:00 horas, en cinco puntos concretos de las carreteras riojanas: 📍 Punto 1. BRIONES. Intersección N-232 y LR- 314. ⏰ Horario de los cortes: 08:30, 10:00, 11:30, 13:00, 15:00, 16:30 y 18:00 horas.

📍Punto 2. NÁJERA. Rotonda entre N.120a y LR-136.⏰ Horario de los cortes: 08:30, 10:00, 11:30, 13:00, 15:00, 16:30 y 18:00 horas.

📍Punto 3. CALAHORRA. Polígono El Recuenco. (Estación de Servicio Las Gemelas)⏰ Horario de los cortes: 08:30, 10:00, 11:30, 13:00, 15:00, 16:30 y 18:00 horas.

📍Punto 4. AGONCILLO. (Intersección N-232 y LR-261)⏰ Horario de los cortes: 08:30, 10:00, 11:30, 13:00, 15:00, 16:30 y 18:00 horas.

📍Punto 5. ALBELDA DE IREGUA N-111. KM 314 (Restaurante La Tapiada)⏰ Horario de los cortes: 09:00, 10:00, 11:30, 13:30, 16:30 y 18:00 horas.

En el País Vasco se protestará de nuevo esta semana contra el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur con dos tractoradas el miércoles y el jueves en Vitoria convocadas por la Unión Agroganadera de Álava (Uaga) y la asociación de agricultores alaveses y de Treviño (Ataca)

En concreto, el miércoles 28 los tractores se reunirán en las inmediaciones del Buesa Arena para desplazarse después hasta la sede del Gobierno Vasco, mientras que el jueves el recorrido concluirá en la Delegación del Gobierno en Euskadi.

En Granada, las organizaciones agrarias Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias de Granada se movilizarán este jueves en Granada capital con una tractorada que recorrerá el centro de la ciudad para denunciar el acuerdo Mercosur y otras políticas que amenazan la viabilidad del sector y la seguridad alimentaria.

La protesta, que contará con la participación de numerosos tractores y vehículos agrícolas y recorrerá las principales vías de la capital, comenzará a las 10:00 horas en el Polígono El Florío y recorrerá el centro, con paradas especiales ante la Subdelegación del Gobierno y el Ayuntamiento, El lema de la pancarta principal de la protesta es ‘Moneda de cambio hoy, inseguridad alimentaria mañana’.

En Cádiz este jueves 29 de enero, a las 11 horas, ante la sede de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz (junto a las Puertas de Tierra). Allí se han dado cita todos los agricultores y ganaderos de la provincia, donde los líderes de las organizaciones convocantes encabezarán la movilización con una pancarta bajo los lemas ¡Sin AGRICULTURA no hay comida’ y ‘Sin apoyos no hay CAMPO’.

En este sentido, en Andalucía, Asaja Andalucía, COAG Andalucía y Cooperativas Agro-alimentarias se manifestarán el próximo 29 de enero ante las subdelegaciones del Gobierno de todas las capitales de provincia de Andalucía. Una protesta se replicará por toda España para mostrar el rechazo del campo a las políticas de la UE y en protesta a la «inacción» del Gobierno.