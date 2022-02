Regresan apuntes los negativos en la tablilla cerealista en un mercado con poca operatividad en la lonja del Ebro

FRUTOS SECOS: Repetición generalizada de precios en la tablilla de las almendras, excepto la ecológica que anota una ligera bajada. El mercado presenta pocas operaciones. Los compradores prosiguen sin hacer grandes operaciones y por parte de la oferta no hay prisas por vender la poca oferta que queda.

PORCINO: Nueva subida que permite que la tablilla del porcino no abandone el signo positivo incluso con más fuerza. La demanda es superior a la oferta. Los mataderos mantienen un alto ritmo de trabajo con el fin de llenar los congeladores a unos precios bajos ante la falta de ventas y con la exportación todavía sin arrancar.

LECHONES: Sigue subiendo la cotización del lechón en la tablilla, pero no con la alegría que se espera. Hay poca oferta de nacional que no tiene problemas para colocarse y se siguen creando plazas vacías. Las subidas en el lechón no son más pronunciadas por el miedo del comprador a la rentabilidad de los animales que entran ahora y esas plazas vacías no se llenan.