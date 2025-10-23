Reclaman una vacunación inmediata y preventiva de toda la cabaña ganadera bovina en España y la elaboración de protocolos de cómo actuar

La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) alerta con la máxima preocupación ante la entrada de dermatosis nodular contagiosa (DNC) en España —confirmados varios focos en Girona— y reclama acciones contundentes e inmediatas para frenar la expansión de la enfermedad en el territorio nacional. Una actuación en la que creen que la Consejería de Agricultura «debe ejercer más presión sobre el Ministerio para que autorice la vacunación inmediata y preventiva de toda la cabaña ganadera bovina».

UCCL exige al director general de Producción Agrícola y Ganadera de Castilla y León, Rubén Serrano, que reclame con firmeza al Ministro de Agricultura una vacunación inmediata y preventiva de todo el ganado vacuno de España, más allá de las zonas de restricción. “Consideramos que la única vía eficaz para evitar una catástrofe sanitaria y económica es vacunar. No se puede esperar a que la enfermedad llegue a nuestras explotaciones para reaccionar”, advierten desde UCCL.

UCCL respalda la suspensión temporal de las ferias ganaderas como medida preventiva, pero denuncia que es totalmente insuficiente. Mientras se siga permitiendo la entrada continua de ganado del exterior, todas las explotaciones ganaderas estarán en riesgo.

“Aplaudimos la prevención, pero la prevención sin vacunación no es suficiente. La Junta tiene que ir más allá y liderar la presión al Ministerio para extender la vacunación a todo el territorio nacional”, subraya UCCL.

UCCL reclama también la elaboración urgente de un protocolo específico para Castilla y León, adaptado a la realidad de su sector ganadero, que establezca qué hacer, quién actúa y con qué medios en el momento en que se detecte un caso de DNC en la comunidad.

“No podemos permitirnos improvisaciones. Hay que tener todas las incógnitas resueltas antes de que aparezca un foco: desde los procedimientos de aislamiento y comunicación hasta la logística de vacunación y las indemnizaciones. Todo debe estar definido y operativo”, exige la organización.

CRÍTICAS Y EXIGENCIAS: PREVISIÓN, RECURSOS Y TRANSPARENCIA

UCCL denuncia la falta de anticipación y de medios con la que las administraciones han afrontado esta amenaza, a pesar de que desde hace meses se conocía el alto riesgo de entrada de la enfermedad por los focos activos en Francia e Italia.

“Castilla y León no puede seguir confiando en la suerte. Necesitamos planificación, personal veterinario reforzado y comunicación real con el sector”, recalca UCCL.

La DNC es una enfermedad vírica transmitida por insectos vectores, que solo afecta al ganado bovino, sin riesgo para las personas ni para el consumo de carne o leche, pero con graves consecuencias productivas y comerciales para el sector.

LA UCCL PLANTEA MEDIDAS URGENTES Y COORDINADAS

La organización propone una batería de acciones inmediatas a nivel autonómico y estatal:

Campaña nacional de vacunación inmediata y preventiva, priorizando las zonas de riesgo y los animales de reproducción. Protocolo autonómico de actuación adaptado a Castilla y León, con presupuesto y plazos claros. Refuerzo de los servicios veterinarios con más personal y medios de campo. Ayudas económicas e indemnizaciones a precio de mercado para explotaciones afectadas o inmovilizadas. Difusión y asesoramiento técnico sobre medidas de bioseguridad eficaces. Comunicación fluida y permanente entre administración y sector ganadero.

“La DNC ya está en España. O actuamos con rapidez y decisión, o las consecuencias para nuestro sector serán devastadoras. Prevenir, vacunar y planificar: esas son las tres claves que la Junta debe aplicar ya”, concluye UCCL.