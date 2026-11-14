Reclaman al futuro gobierno que la agricultura y la ganadería sean consideradas sectores estratégicos y con políticas reales «no de despacho»

Unión de Uniones ha trasladado a los partidos políticos un documento con 100 compromisos concretos, articulados en torno a 13 prioridades, para que el próximo Gobierno cuente con una hoja de ruta clara en materia de agricultura y ganadería tras las elecciones del 29N. Por eso, insta a que las políticas para el campo no se traten en despachos y se diseñen obedeciendo a la realidad de los agricultores y ganaderos.

Unión de Uniones recuerda que, a pesar de que la tractorada del 28 octubre tuvo que ser desconvocada por la tragedia ferroviaria, sus reivindicaciones siguen intactas. Durante las últimas semanas ha celebrado una ronda de reuniones con todos los partidos políticos para presentar los compromisos que el nuevo ejecutivo tiene que asumir para que el campo ocupe el lugar que se merece.

La organización reclama que la agricultura y la ganadería tienen que ser consideradas sectores estratégicos y el Ejecutivo tiene que actuar en consecuencia para que los profesionales del campo puedan vivir de su trabajo, invertir, innovar y garantizar el relevo generacional.

Unión de Uniones reclama políticas agrarias, ambientales, comerciales, fiscales, sociales, laborales, energéticas y territoriales que tengan en cuenta la realidad de las explotaciones, aporten recursos para afrontar los retos actuales y eviten imponer más cargas burocráticas.

Uno de los principales desafíos de la próxima legislatura será la negociación de la PAC para el periodo 2028-2034 y del próximo Marco Financiero Plurianual. El Gobierno tendrá que intervenir en la fase final de las negociaciones europeas y, posteriormente, decidir cómo se aplican en España los recursos y posibilidades que queden en manos de los Estados miembros y de las comunidades autónomas.

En este contexto, Unión de Uniones defiende «una PAC verdaderamente común, con identidad, gobernanza y presupuesto propios, suficientemente financiada y orientada prioritariamente a quienes ejercen la actividad agraria».

RENTABILIDAD, EQUILIBRIO EN LA CADENA Y DEFENSA FRENTE A LA COMPETENCIA DESLEAL

Más allá de las ayudas de la PAC, la organización recuerda que la viabilidad de las explotaciones depende fundamentalmente de su capacidad para obtener ingresos en el mercado. Por ello, reclama un compromiso firme del Gobierno para garantizar el equilibrio de la cadena alimentaria, frenar los posibles abusos de la industria y la distribución y asegurar precios justos en origen que permitan cubrir unos costes de producción cada vez más elevados.

Asimismo, considera necesario establecer un marco fiscal específicamente adaptado a la agricultura profesional, que tenga en cuenta los costes de producción, contribuya a reducir los costes estructurales y permita afrontar mejor la volatilidad de los mercados.

En esta línea, Unión de Uniones exige que los acuerdos comerciales internacionales incorporen garantías efectivas de reciprocidad y eviten la entrada de productos elaborados con materias activas prohibidas en la Unión Europea o bajo condiciones de producción que no se exigen a los productores comunitarios.

La organización también pone el foco en los efectos del cambio climático, cada vez más presentes en las explotaciones a través de sequías, incendios, danas y otros fenómenos extremos. Ante esta realidad, reclama una política hídrica que garantice disponibilidad, eficiencia y seguridad en el acceso al agua, y, por otro lado, una reforma urgente del sistema de seguros agrarios para ofrecer una cobertura adecuada frente a unas emergencias que cada vez son menos excepcionales y que pueden arrasar explotaciones enteras.

En materia de sanidad y bienestar animal, Unión de Uniones considera imprescindible revisar los protocolos y adaptarlos a las condiciones, dimensiones y posibilidades reales de las explotaciones, al igual que las exigencias medioambientales.

«Cualquier reducción de emisiones o avances en sostenibilidad que se impongan o que se decidan deben fijar objetivos conectados a la realidad», comentan desde la organización. «Muchas veces se nos criminaliza, pero nosotros gestionamos buena parte del territorio, conservamos ecosistemas y contribuimos a la protección del medio rural y, eso, el nuevo gobierno, también lo tiene que reconocer. Queremos y necesitamos un medio rural vivo, con servicios y oportunidades», añaden.

La organización incluye también entre sus prioridades el establecimiento de un sistema estable, objetivo y democrático de representatividad de las organizaciones profesionales agrarias, en cumplimiento del mandato de la Ley 1/2025, y con las elecciones entre agricultores y ganaderos profesionales como fundamento principal.

Unión de Uniones considera que el nuevo Gobierno tiene por delante una responsabilidad decisiva para el futuro del sector y confía en que los partidos que concurren a las elecciones sean conscientes del momento en el que se encuentran. «Hay mucho en juego», concluyen desde la organización deseando suerte en la campaña que apenas arranca y que seguirá muy de cerca.