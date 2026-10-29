Tras la suspensión, se estudiará nuevas movilizaciones y agradecen el comportamiento de los asistentes: «Su actitud dice más que cualquier pancarta»

Ante el gravísimo accidente ferroviario, ASAJA, COAG y Unión de Uniones decidieron este miércoles 28 desconvocar la Gran Tractorada prevista en Madrid. Sin embargo, anuncian que se estudiarán nuevas movilizaciones y han querido agradecen el comportamiento de los asistentes al acto, destacando que «su actitud dice más del que cualquier pancarta».

En este sentido, explican que «hay momentos en los que una reivindicación, por justa que sea, debe ceder el paso al dolor de un país. Las tres organizaciones reiteran sus condolencias a las familias de las personas fallecidas y su deseo de una pronta recuperación para los heridos».

Asimismo, quieren agradecer a los miles de agricultores y ganaderos que llegaron a Madrid desde toda España, y a quienes trajeron el medio millar de tractores que ya estaban en la capital, el esfuerzo realizado y la serenidad con la que asumieron la desconvocatoria. «Regresaron a sus explotaciones como habían venido: con respeto. Esa actitud dice más del campo que cualquier pancarta».

«ESTAS MOVILIZACIONES NO ESTÁN LIGADAS A NINGUNA FECHA POLÍTICA. SE PLANTEAN ANTE ESTE GOBIERNO Y SE PLANTEARÁN ANTE EL QUE SALGA DE LAS URNAS”

Las organizaciones ya han registrado este jueves 29 en el Ministerio la tabla reivindicativa que no entregaron ayer en mano. «La movilización se aplaza; sus motivos, no», afirman.

Unos motivos que incluyen «los costes de producción disparados, una PAC amenazada por recortes, una Ley de la Cadena Alimentaria que no se aplica, acuerdos comerciales que imponen una competencia desleal y una burocracia que impide trabajar son problemas que no desaparecen con el paso de los días ni con el calendario electoral. No son reivindicaciones de coyuntura, sino de supervivencia de un sector que da de comer a todos».

Por eso, insisten en que «estas movilizaciones no están ligadas a ninguna fecha política. Se plantean ante este Gobierno y se plantearán ante el que salga de las urnas, gobierne quien gobierne. Los órganos de dirección de ASAJA, COAG y Unión de Uniones se reunirán en los próximos días para fijar un nuevo calendario de movilizaciones, que se hará público una vez acordado».