Reclaman a la nueva ministra de Transición Ecológica cambios normativos en línea con los cambios europeos del lobo en el Convenio de Berna

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha acogido con satisfacción la decisión de los países integrantes del Convenio de Berna rebajar la protección del lobo de «estrictamente protegido» a «protegido», lo que abre paso a la posibilidad de que esto se traduzca en una rebaja de protección a nivel de la UE. Y a la luz del resultado en el Convenio de Berna, la organización agraria pide a la nueva ministra de Transición Ecológica cambios normativos en línea con los aprobados a nivel europeo y una reunión para tratar la situación de la especie en España, «caracterizada por el aumento de la población y de daños», con el objetivo de poder aproximarse a la situación europea.

Unión de Uniones recuerda que los censos autonómicos, que ya estaban en crecimiento cuando se aumentó la protección del lobo, así como los más recientes, como el de Castilla y León (+8% de manadas respecto al censo anterior), constatan un aumento claro en la población de lobo, que se verá reflejado en el censo estatal de lobo, cuando se publique, teniendo en consideración que el último fue de hace 10 años.

La organización insiste en que a medida que aumenta la población del lobo, también aumenta el daño a las explotaciones y que ambos aspectos no pueden tenerse en consideración de manera separada. » Por desgracia, no podemos ni contar con las estadísticas oficiales de daños, cuando las hay, porque el sector está cansado ya de reclamar indemnizaciones que sean rechazadas por las administraciones, no tener plazo suficiente para encontrar los cadáveres, nos digan que son ataques de perros, y que ni si quiera se acerque a cubrir las pérdidas años después del daño», comentan desde la organización.

«Todos estos daños suponen golpes emocionales para el ganadero y números rojos para la ganadería, pero Miteco y consumidores deberían tener claro que esta gestión del lobo también supone precios de los alimentos al alza» concluye Alfredo Berrocal, responsable de sectores ganaderos de Unión de Uniones.

NO SE HA CELEBRADO NI UNA SOLA MESA DE DIÁLOGO SOBRE EL LOBO A NIVEL NACIONAL



Unión de Uniones explica que las administraciones aportan datos a nivel general, «donde los daños se diluyen porque incluyen zonas sin lobo, pero hay comarcas de Asturias y Cantabria, por ejemplo, donde los lobos han diezmado a más del 7% del censo de ganado extensivo, no vemos cómo después nos podemos creer discursos sobre ganadería extensiva, Reto Demográfico y relevo generacional ante estos datos que ponen en jaque la continuidad de miles de ganaderías extensivas».

En esta situación, Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos reclama al Ministerio que, dados los datos de evolución de la especie, «se actúe en consecuencia y se abran los medios legales para que se puedan disponer de mecanismos de control poblacional que permitan una conservación de la especie, pero también reducir daños en ganaderías extensivas».

En una carta dirigida a la nueva Ministra para la Transición Ecológica, la organización también ha recordado que, en la Estrategia para la Conservación y Gestión del Lobo, aprobada en 2022, contemplaba el establecimiento de mesas sectoriales de diálogo sobre el lobo a nivel nacional, de las cuales no ha habido ni una sola convocatoria.

«Se nos intentaba convencer de que todo iba a mejorar con esta nueva gestión del lobo, que desde Unión de Uniones teníamos claro que no iba a ser así, pero es de vergüenza que ni siquiera hayan convocado ni una reunión informativa en estos últimos años donde podamos exponer nuestras reclamaciones, ni si quiera habiéndola solicitado. Esperamos que la nueva ministra tenga algo más de transparencia y comunicación a este respecto», concluyen.