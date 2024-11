Sara Aagesen recibe la cartera de Transición Ecológica abogando por la transformación y la adaptación de los sistemas hídricos a la sequía

La nueva titular de la Vicepresidencia tercera del Gobierno y del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO), Sara Aagesen, ha recibido este lunes la cartera de manos de su predecesora, Teresa Ribera, en el mismo día en que el Boletín Oficial del Estado ha recogido su nombramiento como vicepresidenta y ministra.

En su primera intervención en el cargo, tras la toma de posesión de la cartera ante el Rey, Aagesen ha destacado la importancia de la ciencia en la lucha contra el cambio climático: “Hay que respetar a las entidades científicas, porque nos protegen”. “Este año Copernicus nos ha advertido de dos cuestiones especialmente importantes: hemos superado por primera vez en la historia el umbral de 1,5ºC incorporado en el Acuerdo de París y se ha batido el récord de temperatura media de la superficie del Mar Mediterráneo, lo que se traduce en eventos meteorológicos más intensos”, ha recordado.

Por eso, ha señalado la vicepresidenta, y dada la especial vulnerabilidad de nuestro país, “necesitamos transformarnos de manera fundamental. Las políticas de adaptación al cambio climático son parte de esta transformación”.

En un acto en el que no ha querido olvidarse de los damnificados de la DANA , Aagesen ha subrayado que entre las tareas que tiene por delante en su nueva etapa al frente del MITECO destacan “una mayor protección de las zonas inundables, una adaptación de nuestros sistemas hídricos a escenarios de sequía cada vez más largos, y proteger nuestra salud de temperaturas que van en aumento”.

“Soy una firme defensora de que esta transformación es una oportunidad para nuestro país”, ha explicado. “No es casualidad que la primera economía europea en conseguir el 50% de generación renovable sea la misma que duplica el crecimiento económico medio de la OCDE o, prácticamente, multiplica por cuatro el crecimiento de la Unión Europea. Eso es España”, ha defendido. Una construcción que, ha subrayado, “tiene que venir de la mano de una sociedad mucho más justa”.

La nueva titular de la cartera del MIteco también ha querido dedicar unas palabras a su predecesora. “Ha protagonizado la mayor transformación de país, y no solo la española, también la europea. Ha conseguido hitos inalcanzables y ha luchado por ello”. “Ese trabajo que has puesto en marcha, que yo aspiro a continuar, me hace pensar que he tenido mucha suerte por trabajar estos años a tu lado y ahora pienso que todos los europeos tenemos una suerte tremenda por contar con Teresa Ribera en Bruselas”, ha dicho.

Por su parte, Ribera ha destacado de Aagesen su “gran capacidad de trabajo, fuertes convicciones y gran carácter”. “Tiene capacidad para mantener siempre la mente abierta y despejada, procurando preservar la visión de conjunto, con una enorme sensibilidad social, una inteligencia aguda, alimentada siempre por su afán de conocer más y mejor, por encontrar la respuesta más adecuada a cada problema”, ha apuntado.