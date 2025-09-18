Rechazo total del sector agrario a la propuesta de fondos de la futura PAC para España con tambores de protestas por toda Europa

Las organizaciones agrarias más representativas del sector primario español han coincidido en manifestar su rechazo total al «recorte» de la cuantía que ha propuesto la Comisión Europea para España respecto a los fondos de la futura PAC 2028/34: una asignación mínima de 37.235,3 millones de euros. Con esta propuesta se calcula que España perdería unos 10.000 millones de euros.

La organización agraria ASAJA ha mostrado su «rechazo total y frontal» a esta propuesta financiera y le ha pedido a Bruselas que la retire porque, a su juicio, confirma un recorte de ayudas superior al 20% respecto al periodo actual.

El director de la oficina de ASAJA en Bruselas, José María Castilla, ha asegurado que «se confirma ese recorte de un 22% que, además, no afecta de manera lineal a todos los países» ya que, mientras «Polonia pasa a recibir más, España, Italia, Francia o Grecia pierden más fondos que el resto».

Ha avanzado que el sector agrario europeo, a través del Copa-Cogeca, trabaja ya para celebrar «manifestaciones en Bruselas para mostrar nuestro rechazo», a la vez que ha pedido al Gobierno de España que «siga liderando ese rechazo dentro del Consejo», porque el marco financiero «puede ser rechazado si no hay unanimidad».

El secretario general de COAG, Miguel Padilla, ha indicado que están «analizando la cuantía» que este miércoles ha anunciado Bruselas para España de la futura PAC que, «en principio, lo que nos viene a decir, es que hay un recorte (de fondos) del 22% o del 30%, si se incluye la inflación».

«No hay por tanto ninguna sorpresa respecto a lo que se venía diciendo, desgraciadamente» y «es una mala noticia», ha señalado justo antes de la intervención del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en el Nueva Economía Forum.

RECHAZO CLARO A TODA LA PROPUESTA DE LA CE: «O SE AMPLÍA SU CUANTÍA O SE SOLICITA AL PRESIDENTE PEDRO SÁNCHEZ QUE PRESENTE SU VETO AL MARCO FINANCIERO»

La organización agraria Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha señalado a Efeagro que consideran «inaceptables» las cifras de los sobre nacionales de la Política Agraria Común (PAC), porque «supone un recorte de 10.000 millones de euros para España en el próximo periodo».

UPA ha calificado la propuesta de la Comisión Europea como un «tijeretazo cruel», que traerá «graves consecuencias al sistema alimentario de todo el continente» y han exigido al Gobierno español que «intensifique sus presiones ante la CE para corregir esta propuesta y fortalecer la PAC».

Y el coordinador estatal de Unión de Uniones (UdU), Luis Cortés, no ha dudado en afirmar que «los fondos son insuficientes», a la vez que ha demandado que al menos equivalgan «al 2% del PIB de la Unión Europea».

«O se amplía su cuantía o se solicita al presidente Pedro Sánchez que presente su veto al marco financiero», ha sentenciado antes de mostrar su rechazo a la «renacionalización de las ayudas, porque generara más desigualdades entre los Estados miembros». UdU sí ve bien «algunos aspectos», como «que se segmenten los agricultores y se identifiquen los profesionales».

La Comisión Europea presentó este miércoles los «sobres nacionales» para la futura PAC en el marco de las medidas de apoyo a la renta a los agricultores, que por cuantía lideran Francia (50.938 millones de euros) y España (37.235,3 millones de euros).