Reacciones a la continuidad de Planas: desde felicitarle a llamarle el ministro «más pernicioso» para Andalucía o recordarle todo lo pendiente

La continuidad de Luis Planas al frente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha provocado todas las reacciones posibles. Desde la felicitación y los consejos de la UPA al enfado más patente de ASaja Andalucía, que le llega a declarar como «el ministro más pernicioso para el campo andaluz» y rechaza su continuidad, pasando por recordarle todo los asuntos que aún tiene pendientes de solucionar, como ha hecho Unión de Uniones.

Desde UPA han felicitado al ministro Planas por su renovación al frente de la cartera de Agricultura, Pesca y Alimentación y le desean suerte en los grandes retos que el sector tiene por delante.

UPA LE PIDE QUE «SE REÚNA MÁS, ESCUCHE MÁS Y TENGA EN CUENTA A LOS AGRICULTORES Y GANADEROS»

Asimismo, le recuerdan que «algunos de los compromisos anunciados por el presidente del Gobierno en el debate de investidura, como la aprobación de la Ley de la Agricultura Familiar y una potente inversión en modernización de regadíos son medidas irrenunciables y urgentes que el campo español espera desde hace ya demasiado tiempo».

Desde UPA esperan que Luis Planas «se reúna más, escuche más y tenga más en cuenta a los agricultores y ganaderos españoles y a sus representantes legítimos: las organizaciones profesionales agrarias».

De igual forma, aguardan de la acción del ministro Planas un desarrollo amplio de la Ley de la Cadena Alimentaria –en necesaria coordinación con las Comunidades Autónomas–; y una reformulación de las relaciones con las carteras de Consumo y Transición Ecológica, «que en los últimos cinco años han generado tensiones en el campo español».

En relación con el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, a cuyo frente repite Teresa Ribera, UPA reclama también «una interlocución mucho más estrecha y constante con los agricultores y ganaderos, destinatarios de muchas de las políticas que son de su competencia y que, en muchos casos, no han contado con un alto grado de aceptación y comprensión en el sector agrario».

En este ministerio, desde UPA pedimos una mayor atención a los temas relacionados con el Reto Demográfico de las zonas rurales, un problema que no está ni mucho menos resuelto y que sigue siendo una de las principales tareas pendientes que tenemos como sociedad.

ASAJA ANDALUCÍA RECHAZA SU CONTINUIDAD Y LO TILDA COMO «EL MINISTRO MÁS PERNICIOSO PARA EL CAMPO ANDALUZ»

Por su parte, para ASAJA Andalucía la continuidad al frente del Ministerio de Agricultura de Luis Planas, «el ministro más pernicioso para el campo andaluz desde la llegada de la democracia, supone una pésima noticia para todos los agricultores y ganaderos andaluces, que con este nombramiento pierden la esperanza de recibir el apoyo necesario para superar la crisis que soportan la mayoría de las explotaciones lastradas por la sequía, el incremento de los costes, la falta de mano de obra, la competencia desleal de terceros países y la reducción de los apoyos de una nueva PAC que además de ser mucho más compleja, con el diseñó del Plan Estratégico Nacional que ha hecho del equipo de Planas, deja a los agricultores y ganaderos andaluces sin el 30% de sus ayudas».

Tras recordar que «tan sólo la llegada de la terrible pandemia del COVID puso freno al levantamiento de todos los agricultores de España contra un ministro quietista que llevaba meses mirando para otro lado mientras el hundimiento de los precios, el incremento de los costes, la avalancha de restricciones y normas de difícil o imposible cumplimento iban dejando el campo español como un páramo. A Planas entonces lo salvo el COVID y ahora ha sido la larga mano de los aliados de Sánchez la que le va a dar una continuidad que gran parte del campo español, y especialmente andaluz, rechaza».

Tras recordar las pérdidas y recortes que sufrirá el campo andaluz con la aplicación de la PAC, desde ASAJA-Andalucía aseguran que «nos gustaría pensar que en esta nueva etapa de continuidad se va a producir un cambio de actitud en la que hasta ahora ha venido manteniendo para con el campo andaluz el ministro Planas. Si este cambio no se consagra, instaremos a Pedro Sánchez a que incluya a Luis Planas en la primera remodelación que haga de su gobierno. Alguien que ha hecho tanto daño al campo y a sus agricultores y ganaderos, si además persevera, no puede estar al frente de esta cartera».

UNIÓN DE UNIONES LE PIDE «QUE SE PONGA MANOS A LA OBRA PARA RESOLVER LOS ASUNTOS PENDIENTES» CON EL SECTOR AGRARIO ESPAÑOL

Asimismo, Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos da la enhorabuena a Luís Planas por su continuidad como ministro de Agricultura,, aunque le recuerda que tiene numerosos temas que ha dejado sin resolver en la anterior legislatura con la confianza «de que se ponga ya manos a la obra para resolverlos en beneficio de los agricultores y ganaderos españoles».

Unión de Uniones considera que Planas tendrá que hacerse cargo de algunos frentes abiertos y, seguramente, entre ellos el más urgente, el de la presente crisis generada por el conflicto de Ucrania y agravada por la sequía, en la que hay explotaciones y sectores, como viñedo y olivar, que se han quedado hasta ahora fuera de los paquetes de apoyo puestos en marcha, «porque en un contexto de crisis de rentabilidad e incremento de costes, la amenaza en muchos casos de la supervivencia de las explotaciones es muy seria», afirman.

La organización recuerda que el Ministerio sigue notificando semanalmente la aparición de la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE) en nuevas comarcas y ya casi todo el territorio peninsular está afectado. Sin embargo, «no se conoce hasta la fecha que el MAPA haya planteado ni una sola medida para que los ganaderos puedan afrontar de una mejor manera la enfermedad, salvo la modificación de un par de Reglamentos comunitarios».

«La dejadez y pasividad del Ministerio es total al respecto y está dejando en la estacada a los ganaderos muy afectados por la sequía y los elevados costes de producción, por lo que deseamos un cambio de rumbo al respecto con el nuevo Gobierno», indican desde Unión de Uniones, que valora, además, que habría que revisar el conjunto de los protocolos de sanidad animal, no sólo para esta enfermedad, sino para alguna más como la tuberculosis bovina.

Unión de Uniones está también expectante sobre si en este nuevo período el ministro de Agricultura sostendrá los pulsos que sean necesarios con su compañera, la también repetidora Teresa Ribera en Transición Ecológica, para defender al sector agrario y a sus profesionales.

«La agenda verde del gobierno nos preocupa mucho en algunos temas, como el caso del lobo y los ataques a la ganadería y en las limitaciones al regadío», apunta desde la organización «habrá que ver si desde Agricultura se hace una mejor defensa que hasta ahora de nuestro sector».

