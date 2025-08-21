Reacción ante los incendios: urgen a replantear las políticas forestales, superar el «ecologismo trasnochado» y cambiar medidas medioambientales de la PAC

La organización agraria ASAJA ha abogado por replantear las políticas forestales y superar el «ecologismo trasnochado» y la necesidad de cambiar algunas medidas medioambientales de la PAC, así como se adopten medidas de ayudas concretas a los agricultores afectados por la ola de incendios que sufre el país desde hace dos semanas.

En un comunicado, la organización agraria ha resaltado la labor «fundamental» de los profesionales del sector agrario, ganadero, cinegético y silvícola como aliados en la prevención y extinción de los incendios y «la importancia» de su colaboración con las administraciones.

ASAJA ha precisado que, por ejemplo, en las explotaciones ganaderas y cinegéticas, el pastoreo mantiene los pastos cortos y reduce la carga de material combustible; y en el campo, las tareas de labranza, limpieza de olivares y creación de cortafuegos en los rastrojos tras las siegas contribuyen de forma directa a frenar el fuego.

«EL CONTINUO INTERVENCIONISMO» Y LAS «ABSURDAS LIMITACIONES» A LA ACTIVIDAD AGRARIA PROVOCA EL ABANDONO DE PARCELAS, LO QUE LAS CONVIERTE EN UN RIEGO DE INCENDIOS

Por otro lado, la organización ha destacado que la obligación de la PAC de dejar cubiertas vegetales en el terreno en algunos lugares de la geografía española es un «disparate» que pone en riesgo los cultivos, especialmente en zonas de alto peligro de incendios, pues no tiene en cuenta las distintas realidades del sector agrario en el territorio nacional.

De esta forma, ASAJA ha apremiado al Gobierno a que «abra los ojos» y adapte esta normativa de manera «inmediata», al demandar una nueva política forestal, pues la actual está «marcada por un ecologismo trasnochado, que ha impuesto trabas a las actividades tradicionales en el medio rural».

Según la organización agraria, «el continuo intervencionismo» y las «absurdas limitaciones» a la actividad de agricultores y ganaderos están llevando a muchos a plantearse el abandono de sus fincas, lo que convierte el monte en un lugar con «muchos más riesgos de incendios».

Para los damnificados por la actual ola de incendios, ASAJA exige que se adopten medidas eficaces para resarcir en su totalidad las pérdidas sufridas por las explotaciones ganaderas y agrícolas, mediante ayudas directas y la declaración de “zona catastrófica” en las áreas afectadas, lo que permitiría ventajas fiscales —como la revisión de los módulos del IRPF 2025 y también medidas para los agricultores y ganaderos que están en el régimen de estimación directa— y apoyos a la reconstrucción de infraestructuras esenciales, como vallados para el manejo para el ganado.