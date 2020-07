¿Quieren que protestar salga caro?: Las administraciones impulsan más multas coercitivas por las movilizaciones del campo

El apoyo de los políticos y administraciones a las protestas del campo se están convirtiendo en más multas. Si ya la Delegación del Gobierno de Extremadura remitió multas por un importe de 600€ a manifestantes que participaron en el acto de protesta en Feval, ahora los Presidentes de Cooperativas Agroalimentarias de Córdoba y Asaja Córdoba, los Secretarios Generales de Coag Córdoba y UPA Córdoba, Rafael Sánchez de Puerta, Ignacio Fernández de Mesa, Carmen Quintero y Miguel Cobos respectivamente, han enviad una carta a la Subdelegada del Gobierno en Córdoba manifestándole su sorpresa e indignación por lo que entienden que es un ataque a la libertad de manifestación de los agricultores y ganaderos de Córdoba que, autorizados por la Autoridad competente se concentraron con sus tractores en la autovía A-45 el pasado 14 de febrero y en los últimos días están recibiendo notificaciones de más multas instruidas por la Jefatura Provincial de Tráfico en Córdoba.

Las entidades firmantes del escrito recuerdan que las protestas y manifestaciones públicas de agricultores y ganaderos se fueron sucediendo por toda la geografía española para denunciar que su situación es límite por la falta de rentabilidad de sus explotaciones agroganaderas y la masiva afluencia pacífica en todas las concentraciones provocó innumerables cortes de las vías de comunicación en todas las ciudades y pueblos.

La concentración de agricultores y ganaderos en la autovía A-45 a su paso por Lucena el 14 de febrero, fue, si cabe, aún más numerosa que en otros lugares de España dada la importancia del sector primario en la provincia de Córdoba, por lo que se produjo un desbordamiento y bloqueo de la autovía y de todas las vías de salida y entrada a la misma.

ASAJA, COAG, UPA Y COOPERATIVAS ENTIENDEN QUE NO SE PUEDE SANCIONAR A LOS QUE QUEDARON ENCERRADOS POR CAUSAS AJENAS A SU VOLUNTAD

A ello hay que añadir, que hubo “incontrolados”, como siempre ocurre en todas las manifestaciones, ajenos a las necesidades de los agricultores y ganaderos, que impidieron el transito pacífico y autorizado de los convocantes, y que fueron desalojados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad el Estado varias horas después de provocar los cortes de la autovía.

Asaja, Coag, Upa y Cooperativas informan que la situación descrita impidió que los tractores de los pacíficos manifestantes» no pudiesen salir y ni entrar en la autovía como estaba previsto hasta muchas horas después, cuando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad recibieron las órdenes de actuar. A partir de ese momento, fueron ordenado el tráfico y dando instrucciones precisas a los agricultores para que fueran desalojando la autovía por las vías de servicio que iban quedando despejadas. Nadie entro ni salió de la autovía, ni al principio ni al final, sin autorización de la Guardia Civil y los Agentes de la Autoridad allí desplegados».

Por ello, las organizaciones agrarias y las cooperativas, no comprenden como en una clara actuación injustificada e injusta la Jefatura Provincial de Tráfico en Córdoba y con ella del Ministerio de Interior, se ha tomado la decisión de sancionar por el hecho de circular por autopistas o autovías con vehículos con los que está expresamente prohibido, enviando masivas multas de tráfico con la misma descripción, la misma hora, el mismo punto kilométrico y en lo único que se diferencia es el titular del tractor, lo cual es cuando menos curioso. No puede olvidarse que la autovía y las vías de salida y entrada estaban bloqueadas y si estaban allí los pacíficos agricultores con sus tractores es porque los Agentes de la Ley les dejaron entrar y no podían salir por el colapso provocado por los cortes que tardaron horas en ser levantados.

De esta forma, Asaja, Coag, Upa y Cooperativas entienden que no se puede sancionar a los que quedaron encerrados por causas ajenas a su voluntad, cuando pretendían manifestarse conforme las autorizaciones pertinentes ejerciendo sus derechos constitucionales.

Por ello, las cuatro entidades han solicitado a la Subdelegada, como representante del Gobierno de España, que traslade esta queja a quien corresponda para que se archiven de forma inmediata estas injustas multas.