Tras el uso mediático de las conclusiones del Informe de la ONU para al sector ganadero, que solo produce el 8% de las emisiones de gases de efecto invernadero frente al 63% del transporte, energía e industria, Unión de Uniones defiende a nuestra ganadería y su labor en la alimentación de la población, la conservación del medio ambiente y el desarrollo del medio rural. Por eso ve que “es hipócrita poner el acento en 2.800 ganaderías intensivas y no en los millones de aire acondicionados”

En fechas recientes interpretaciones, muy sesgadas a juicio de Unión de Uniones, de algunas conclusiones del segundo Informe de la ONU Especial del Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático de Naciones Unidas (IPCC) sobre Cambio Climático y Tierra, ha servido para propugnar desde determinados colectivos el paradigma de un cambio en el modelo de alimentación prescindiendo del consumo de carne y, por lo tanto de la actividad ganadera, en beneficio del medio ambiente.

la solución del cambio climático no es “la no agricultura y la no ganadería” sino incidir en los sectores con las principales fuentes de emisión

Unión de Uniones señala que, en su conjunto en España el sector ganadero genera sólo el 8 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero (según el avance para 2018 publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica), frente a un 27% del transporte, un 19% de la Industria y un 17% de la generación de energía.

Para la organización “es hipócrita poner el acento sobre todo en 2.800 ganaderías intensivas españolas”, que son las identificadas como fuentes puntuales de GEIs según el registro estatal, “y no en los 6 millones de aparatos de aire acondicionado que tenemos funcionado en España, este mes de agosto a todo lo que dan, mientras que no se dice nada de los más de 200.000 aviones y de 50.000 barcos mercantes y de pasajeros que hay circulando cada día por el mundo”.

Unión de Uniones recuerda ante el informe de la ONU que en las 360.000 explotaciones ganaderas en España sigue conservando un importante peso el modelo extensivo que cumple una misión insustituible en la ordenación y conservación del territorio y en la prevención de incendios forestales mediante un adecuado manejo, algo que la organización recuerda “precisamente hoy que desayunamos con la noticia de que el CO2 emitido por el incendio en Siberia es el mismo que el de 36 millones de coches y que, por desgracia, en España tenemos 20 fuegos activos”.

Para Unión de Uniones las soluciones al cambio climático no van a venir desde postulados poco realistas. “Para nosotros merece poco la pena perder el tiempo en pensar que millones de personas vayan a cambiar radicalmente sus hábitos alimenticios y renunciar a la carne que entra en la dieta natural humana o sustituirla por piensos o carne sintética. Sencillamente, lo que no debería de pasar”.

La organización apunta, además, que el consumo de carne en España es muy moderado, según los datos del Informe del Consumo Alimentario en España en 2018, el consumo de carne dentro y fuera del hogar ha venido reduciéndose hasta llegar a los 52 kilos por persona al año, frente a países como EEUU, Australia, Nueva Zelanda y Argentina, que superan los 100 kilos por año.

Por el contrario, la organización opina que la contribución del sector agrario a la lucha del cambio climático se basará en seguir proporcionando a la población de manera sostenible “lo que la población necesita y pide”, es decir, una alimentación sana, variada y natural en un modelo productivo sostenible.

“En eso venimos esforzándonos los profesionales del sector desde hace tiempo”; ello a pesar de que las políticas comerciales de la UE y las condiciones que crean en el mercado comprometen el modelo de agricultura y la ganadería europeos, llevándolo a la intensificación para mantener su competitividad económica, con productos producidos a miles de kilómetros sobre los que nadie analiza la huella de carbono, ni en su producción, ni en su transporte.

Para finalizar, Unión de Uniones afirma que la solución del cambio climático no es “la no agricultura y la no ganadería” sino incidir prioritariamente en los sectores en donde se encuentran las principales fuentes de emisión y, también por supuesto, y en la medida proporcional que corresponda en hacer una agricultura y ganadería mejores y más sostenibles.