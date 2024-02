Pura chulería: la ex ministra francesa Segolene Royal responde a Sánchez e insiste en la competencia desleal de España

Ségoléne Royal, ministra de Medio Ambiente de Francia entre 2014 y 2017 y candidata socialista al Elíseo en 2007, respondió este viernes al presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, quien la invitó a degustar los tomates ecológicos españoles que ella había descalificado, pero se ratifica en sus declaraciones e insistir en «la competencia desleal de España».

«Agradezco esa respuesta cortés y la invitación que me hace Pedro Sánchez, pero lo que está claro es que, cuando las condiciones sanitarias no son iguales, es una competencia desleal de España», aseguró en la red social X Royal, quien no ocupa ningún cargo público desde 2020, cuando dejó de ser embajadora encargada de las negociaciones internacionales para preservar el Polo Norte y el Polo Sur.

La excandidata presidencial hizo el martes pasado unas polémicas declaraciones en una tertulia televisiva en las que afirmó tajantemente que los «tomates ecológicos españoles son falsos ecológicos».

«¿Habéis probado los que se hacen pasar como tomates ecológicos españoles? Son incomibles. Y yo os lo aseguro, lo ecológico español es un falso ecológico y no respeta las normas francesas», dijo Royal, quien ha sido desmentida por las autoridades españolas y por los organismos que gestionan los productos ecológicos en Francia. De hecho, estos organismos que gestionan los productos ecológicos en Francia han certificado que los tomates bio españoles cumplen las reglas con las mismas condiciones que el resto de países de la UE.

En el Consejo Europeo de este jueves en Bruselas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había salido en defensa de los ataques contra la agricultura española desde Francia y en concreto ha rechazado las críticas que la ex ministra francesa Segolène Royal hizo contra los productos ecológicos españoles, como el tomate, y le ha invitado a que, para darse cuenta de su error, pruebe un tomate español porque es «imbatible».