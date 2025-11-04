Propuestas alternativas para el sector hortofrutícola de cara a la nueva PAC: sacar a la OCM del Fondo Único para tener un marco común y homogéneo

El presidente de la Asamblea de Regiones Hortícolas Europeas (AREFLH) y consejero andaluz de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha propuesto este martes 4 en Bruselas alternativas concretas para el sector hortofrutícola en la propuesta del nuevo marco financiero plurianual que ha presentado la Comisión Europea para la nueva PAC.

Así, durante la celebración del foro anual de AREFLH, Fernández-Pacheco ha presentado dos alternativas concretas y constructivas, «la primera de ellas es sacar a la Organización Común de Mercados agrícolas de la Unión Europea (OCM) del Fondo Único y mantenerlo bajo el mecanismo de la Unión Europea y, en el segundo caso, si la OCM se mantiene dentro del Fondo Único, rebajar la contribución nacional mínima del 30 al 15 por ciento y eliminar además el techo de gasto presupuestario de las ayudas sectoriales».

Según ha explicado, «la primera opción permitiría conservar un marco común y homogéneo para las intervenciones sectoriales, garantizar la igualdad de condiciones entre los productores europeos y preservar la estabilidad de las organizaciones de productores y sus asociaciones». Mientras que, en el segundo caso, tal y como ha continuado, «al reducir la carga financiera de los Estados miembros, se podría garantizar a los productores un apoyo estable, suficiente y equitativo».

Al respecto, Fernández-Pacheco ha lamentado que la propuesta actual de la CE integra las ayudas sectoriales, incluidas las de frutas y hortalizas, en el mismo componente presupuestario que las ayudas a la renta, lo que, a su juicio, «constituye un grave error conceptual».

En este sentido, ha insistido en que «la OCM no es un simple mecanismo de apoyo a los ingresos; sino un sistema de gobernanza económica y cooperación entre productores esencial para garantizar un mercado europeo común, competitivo y equilibrado y para que los agricultores pueden agrupar voluntariamente su oferta, planificar la producción, mejorar la calidad, impulsar la innovación, invertir en modernización, entre otras cuestiones».

De este modo, ha advertido de que, «si se confunde este sistema con la ayuda a la renta o si se mezcla su presupuesto con el de las ayudas directas, se corre el riesgo de desnaturalizar completamente la OCM».

Asimismo, ha criticado que otra de las medidas incluidas en esta propuesta de la CE es que la intervención sectorial se incluya dentro de la caja de herramientas con un presupuesto reservado que cuenta con dotación fija e inamovible para las organizaciones de productores y sus asociaciones.

«Este cambio pondría fin a la flexibilidad que ha permitido a la OCM responder a las necesidades reales del sector y se sustituye por un sistema rígido dependiente de los Estados miembros, lo que además conllevaría una elevada incertidumbre financiera para los productores, quienes no contarán con una anticipación del dinero y podrán ver comprometidos la planificación y estabilidad de las inversiones de las OPFH», ha detallado.