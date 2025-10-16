Primera propuesta para impulsar una pionera ley en España que sirva para certificar la eliminación de CO₂ en el sector primario

UPN ha registrado en el Parlamento de Navarra una proposición de Ley Foral para que el sector agrícola, ganadero y forestal pueda certificar la eliminación de CO₂ mediante los denominados créditos de carbono. Esta iniciativa, alineada con el Reglamento Europeo 2024/3012, permitiría a Navarra ser la primera comunidad en

España en dotar a su sector primario de herramientas legales, técnicas y administrativas para medir, verificar y certificar su contribución real en la lucha contra el cambio climático y acceder así a los mercados de carbono y a incentivos climáticos.

La propuesta legislativa de la formación foralista parte de la premisa de que “el campo navarro ya está aportando beneficios climáticos, pero nadie los reconoce oficialmente. Muchos agricultores y ganaderos llevan

décadas aplicando técnicas como la siembra directa, o las rotaciones sostenibles, que mejoran la salud del suelo, capturan carbono y regeneran ecosistemas. Pero esa aportación diaria no puede certificarse ni valorizarse hoy, porque no existe un sistema legal ni técnico habilitado para ello. Esta ley viene a cubrir ese vacío”, explican.

“SI NAVARRA NO SE ANTICIPA, OTROS DECIDIRÁN POR NOSOTROS. ESTA LEY ES UNA HERRAMIENTA DE ANTICIPACIÓN, DE RECONOCIMIENTO Y DE ORGULLO”

Desde UPN denuncian que “otros sectores como la industria, la energía o el transporte sí pueden certificar sus mejoras ambientales y vender créditos de carbono, mientras que el campo, que es uno de los pocos sectores que absorbe emisiones de forma natural, está excluido por falta de sistema legal y de voluntad política”

La formación foralista recuerda que esta propuesta para certificar la eliminación de CO₂ tiene pleno encaje con los objetivos del Pacto Verde Europeo, la Hoja de Ruta de Créditos de Naturaleza de la Comisión Europea y el nuevo marco de la PAC post 2027, que priorizará el pago por servicios ecosistémicos y beneficios ambientales medibles. “Podemos liderar no solo la certificación climática del campo en España sino también en Europa”, sostienen.

Así, consideran que “si Navarra no se anticipa, otros decidirán por nosotros. Esta ley es una herramienta de anticipación, de reconocimiento y de orgullo para quienes cuidan del suelo, del clima y del paisaje. Ha llegado la hora de ponerlo en valor”.