El vicepresidente de ASAJA, Pedro Gallardo, junto al Director de Relaciones Internacionales de ASAJA, Ignacio López, y el Director de la Oficina de ASAJA en Bruselas, José María Castilla junto con Inmaculada León, también de ASAJA Bruselas se han reunido con el nuevo comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski. Los asuntos tratados: las negociaciones sobre la nueva PAC, la amenaza del recorte del Marco Financiero Plurianual, los aranceles impuestos por EE.UU., el Brexit…., en definitiva, las grandes temas que en estos días ocupan la agenda agraria, dejando claro que desde la organización no quieren que haya recortes, ni siquiera en el periodo transitorio de 2021 y moderación en la aplicación del capping o techo de gasto.

Con respecto a la nueva PAC, ASAJA ha reivindicado la defensa de una PAC fuerte a partir de 2020 y que al menos, en cuanto a su presupuesto, no tenga recortes y que se puede llegar al nivel del 1,3% de la Renta Nacional Bruta que demanda el Parlamento Europeo y el COPA-COGECA. “Teniendo en cuenta las nuevas exigencias medioambientales (ecoesquemas) no podemos hacer más PAC con menos dinero” ha argumentado ASAJA al Comisario.

Por eso ven que es necesario que se defienda un presupuesto sin recortes y que pueda cerrarse cuanto antes. Por otro lado, ASAJA demanda al nuevo comisario europeo que durante el periodo de transición hasta que entre la nueva PAC (previsiblemente en 2022), años 2020 y 2021, “tenemos que tener el mismo presupuesto que hasta ahora, tanto para Ayudas Directas, primer pilar, como para Desarrollo Rural, segundo pilar”.

El vicepresidente de ASAJA, Pedro Gallardo, ha trasladado al Comisario que “en esta nueva PAC no podemos admitir un capping, o techo de ayudas, que venga a perjudicar al trabajo y esfuerzo de nuestros agricultores y ganaderos por dimensionarse, generar empleo y adaptarse a los mercados; como tampoco podemos aceptar un pago regresivo a las primeras hectáreas”.

Otro de los temas tratados ha sido los aranceles impuestos por la Administración americana y el Brexit. “No podemos seguir pagando los conflictos comerciales y políticos, ya sufrimos el veto ruso y ahora el conflicto aeronáutico entre EEUU y Europa y donde los grandes perjudicados son los agricultores y ganaderos, principalmente españoles. Si no hay solución al respecto, es necesario ayudas directas al sector, que no procedan de fondos agrarios, para compensar las pérdidas sufridas”.

Los representantes de ASAJA analizaron también con el nuevo comisario europeo el tema MERCOSUR. Necesitamos reciprocidad y las mismas reglas de juego todos. No puede ser que los países terceros no tengan las mismas exigencias que nosotros en cuanto a seguridad alimentaria, condiciones laborales, etc., y luego además inundan los mercados europeos con sus productos. En un mundo globalizado los agricultores deben competir en igualdad de condiciones, jugando todos con las mismas reglas de juego. Por otro lado están las Nuevas Técnicas de Edición Genética (NBTs en inglés) en los cultivos y ganado, muy necesarias para adaptarse y mitigar el cambio climático, pero que cuentan sin una regulación clara en Europa. Sin embargo estas NBTs sí pueden utilizar nuestros competidores y que además son indetectables en las fronteras.

Otro asunto tratado ha sido el de los productos fitosanitarios, donde ASAJA defiende la necesidad de uso de los mismos como medicinas de las plantas que son. Los agricultores y ganaderos son los primeros guardianes del medio ambiente, ya que viven de él y lo protegen, utilizando materias activas en dosis adecuadas que no provocan daño alguno al medio ambiente ni a la salud humana.

Por último, ASAJA trasladó al Comisario una invitación para conocer, de primera mano, la realidad del campo español, nuestras explotaciones y el magnífico trabajo que llevan a cabo los agricultores y ganaderos.