Preocupación por una «invasión nunca antes vista» de la mosca blanca en los cítricos y caquis con una afección de entre el 30 y el 80%

La mosca blanca se ha convertido en la plaga más alarmante para los productores de cítricos y caquis de la Comunitat Valenciana en este tramo de la temporada. Tanto es así que la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) califica la eclosión de la mosca blanca de «invasión nunca antes vista, al irrumpir de una manera extraordinariamente adelantada y abundante en la mayoría de las comarcas productoras, llegando en algunas localidades a afectar a más del 80% de los campos».

La mosca blanca, perteneciente a la familia de insectos aleuródidos (Aleyrodidae), ya cubre de innumerables puntos blancos las hojas de los árboles y empieza en algunos puntos a segregar una melaza azucarada que ocasiona la aparición del hongo que da lugar a la negrilla. Esta melaza, que atrae también a hormigas, ácaros y cochinillas, acaba por debilitar las plantaciones y provocar la depreciación comercial de los frutos.

Los agricultores están en estos momentos realizando costosos tratamientos fitosanitarios. Sin embargo, AVA-ASAJA constata los serios problemas que se están encontrando para tratar de controlar esta plaga, debido al excepcional calor que ha habido desde invierno, el cual ha favorecido que se disparen las poblaciones de mosca blanca semanas antes de las fechas habituales y, sobre todo, a la escasa disponibilidad de materias activas de contrastada eficacia que autoriza la normativa europea.

De hecho, este año cae otro producto que venía usándose contra la mosca blanca –espirotetramat (Movento)– y AVA-ASAJA critica duramente a Bruselas por suprimir su empleo en la Unión Europea pero, paradójicamente, seguir manteniendo un Límite Máximo de Residuos (LMR) de esta sustancia a las importaciones de terceros países.

La organización agraria urge a las administraciones que establezca y difunda al sector una estrategia de control de la mosca blanca más precisa que, por un lado, amplíe el abanico de materias activas eficaces frente a esta plaga y, por otro lado, potencie la cría y suelta masiva de depredadores naturales que favorezcan la reducción de las poblaciones, tal como está sucediendo con el Cotonet de Sudáfrica.

Después de una reunión de la Conselleria de Agricultura con las organizaciones agrarias, el Servicio de Sanidad Vegetal solicitó la autorización excepcional de dos insecticidas para hacer frente a la mosca blanca en cítricos y caquis: ciantraniliprol (Exirel) y sulfoxaflor (Closer). En este sentido, AVA-ASAJA insta al Ministerio de Agricultura a resolver ambas autoridades cuanto antes.

ACTÚA ANTES, DE MANERA MÁS INTENSA Y GENERALIZADA

El vicepresidente de AVA-ASAJA y productor de Alzira, Bernardo Ferrer, advierte de que «la mosca blanca está atacando a prácticamente todas las zonas productoras con una afección media del 30%, pero en comarcas como La Ribera supera el 80% en aquellos términos donde hay más interacción de huertos de cítricos y caquis. Es un problema al que hay que dar una solución inaplazable, tanto en los cítricos, nuestro producto estrella, como en los caquis, un cultivo único que la Comunitat Valenciana lidera en el mercado europeo».

Los responsables de las sectoriales de naranjas y mandarinas, Alejandro Aparicio y Salvador Juan respectivamente, aseguran que «la mosca blanca también está actuando antes y con más intensidad en La Costera y La Safor. Aunque estamos aplicando numerosos tratamientos, con productos cada vez más caros, es muy difícil erradicar la plaga al 100%. Y ya sabemos por experiencias de campañas anteriores que si el comerciante no ve las parcelas limpias de negrilla, no quiere recolectar la fruta».

Esa misma preocupación expresa Luis Santos, delegado de AVA-ASAJA de Vinaròs: «Si no tratas, todos los campos acabarían llenos de mosca blanca. Aquí la llamamos negra porque causa una capa oscura que no se va ni rascando. Los compradores no la quieren y si la ven en un campo, le ponen la cruz y únicamente servirá para la industria de zumo, que paga mucho menos. Entre las restricciones fitosanitarias y las altas temperaturas se ha complicado mucho el control».

La plaga también enciende las alarmas en otras comarcas de Castellón, como La Plana, de Valencia, como el Camp de Túria, y de Alicante, como La Marina. AVA-ASAJA celebrará la sectorial del caqui el martes 30 de abril en la Finca Sinyent para trasladar la información de última hora sobre la mosca blanca y otros asuntos de interés.