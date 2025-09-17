Preocupación en Aeceriber por la modificación del pliego de condiciones de la DOP Guijuelo y que «pueda abrir la puerta a cambios más profundos»

Desde la Asociación Española de Criadores de Cerdo Ibérico (Aeceriber) han manifestado su «profunda preocupación por la reciente decisión de la DOP Guijuelo de incluir productos procedentes de animales con un 50% de raza ibérica en su esquema de certificación» y reconocen que temen que «pueda abrir la puerta a cambios más profundos en el sector».

La asociación destaca que durante los últimos años, el sector del cerdo ibérico ha realizado «un esfuerzo conjunto por reforzar la calidad y autenticidad de sus productos, apostando decididamente por el cerdo ibérico puro como símbolo de excelencia y exclusividad. Esta apuesta ha sido clave para consolidar la confianza del consumidor y preservar el prestigio internacional de nuestros productos».

Por este motivo, aseguran que «nos preocupa, además, que la reciente modificación del pliego de condiciones de la DOP Guijuelo pueda abrir la puerta a cambios más profundos en el sector, poniendo en riesgo la credibilidad de los sellos de calidad reconocidos por la Unión Europea e incluso la de la Norma de Calidad del ibérico, que tanto ha costado consensuar y consolidar».

Por esto, entienden que «cualquier cambio en los criterios de certificación debe ser cuidadosamente valorado, especialmente cuando puede generar confusión en el mercado y afectar la percepción de calidad construida con tanto esfuerzo por ganaderos, industriales y entidades de control».

Asimismo, Aeceriber quiere subrayar su «apoyo expreso a aquellas Denominaciones de Origen que continúan defendiendo y promoviendo al cerdo ibérico puro como pilar de sus reglamentos, reforzando con ello la singularidad y el valor diferencial de este producto único».

Finalmebnte, reiteran su compromiso con la defensa de la raza ibérica y con la promoción de estándares que garanticen la máxima calidad, transparencia y respeto por la tradición.