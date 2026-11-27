UPA-UCE Extremadura ha planteado la necesidad de sentarse con el sector productor de tomate, como OPFH y Cooperativas Agro-Alimentarias, para negociar un precio justo para el cultivo del tomate en la próxima campaña.

Una vez finalizada la campaña de 2025, desde esta organización agraria lamentan que, finalmente, se ha cumplido el temor del sector. Al cierre del ejercicio se ha registrado una reducción del 15% de la producción debido a las altas temperaturas y a la falta de herramientas eficaces para erradicar plagas y enfermedades del cultivo.

UPA-UCE Extremadura denuncia que la imposición de la industria de firmar contratos con medidas excepcionales, que es muy difícil o imposible llegar en la mayoría de las campañas, está llevando al sector a una ruina sin precedentes. “Por eso, los agricultores extremeños nos tenemos que plantar y negarnos a producir tomate a unos precios con los que, ni tan siquiera, cubrimos los costes de producción”, ha destacado el secretario general de esta organización agraria, Óscar Llanos.

Desde esta organización agraria señalan la diferencia que existe con otros países productores como Italia, donde la industria se ha sentado con el sector y ha negociado un precio de 136 euros por tonelada, que suponen 30 euros más por tonelada que en la región. “Eso es apoyar realmente a los agricultores tomateros y no lo que está ocurriendo en Extremadura, donde cada año desaparecen más agricultores porque el productor está cobrando 107 euros tonelada de tomate, una cifra que está por debajo del precio contratado”, detalla Llanos.

Por ello, UPA-UCE pide a las OPFH y a Cooperativas Agro-Alimentarias sentarse a negociar e ir de la mano para defender el sector del tomate. “No podemos volver a permitir que un productor de tomate tenga unas pérdidas de entre 2.000 y 3.000 euros por hectárea”, apunta Llanos.

Además, esta organización agraria hace un llamamiento a la Junta de Extremadura, que tiene todas las competencias, para que actúe y garantice que las liquidaciones cumplen con lo establecido en la Ley de la Cadena Alimentaria. “Tenemos que tener un estudio actualizado de los costes de producción para la próxima campaña. Nos mantendremos vigilantes durante los próximos meses para comprobar que se está cumpliendo la Ley”, defiende Llanos.

UPA SE MOVILIZA EN EUROPA

Asimismo, han recordado que UPA estuvo presente el jueves 26 en la manifestación de Bruselas contra la rebaja del 20% del presupuesto que se plantea en la nueva reforma de la PAC.

Por su parte, el secretario general de UPA-UCE Extremadura, Óscar Llanos, estará esta próxima semana en Bruselas trabajando y negociando para que no se lleven a cabo reducciones en las ayudas destinadas para los agricultores y ganaderos.

Además, el jueves 17 de diciembre, una amplia representación de agricultores y ganaderos extremeños, representados por UPA-UCE Extremadura, participarán en la gran manifestación de Bruselas para posicionarse en contra de los todos los recortes y acuerdos comerciales que están perjudicando al sector primario.