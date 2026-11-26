Las organizaciones y cooperativas agrarias de la Unión Europea (Copa-Cogeca) han salido a la calle este jueves 26 en Bruselas, donde han anunciado que tienen previsto reunir en Bruselas a miles de agricultores y de tractores el próximo 17 de diciembre, coincidiendo con una cumbre europea en la que se tratará de acordar el presupuesto europeo del periodo 2028-2034.

El objetivo es que esa marcha multitudinaria discurra desde el Atomium hasta «el mismo corazón del barrio europeo», explicó en declaraciones a la prensa el director general de ASAJA, José María Castilla.

Los representantes del campo europeo celebraron este jueves una «manifestación simbólica» en el barrio europeo de Bruselas, donde se celebra una cumbre europea dedicada a la negociación del presupuesto. «Estamos aquí para decirles al Consejo que si no hay acuerdo hoy y mañana, volveremos a salir el 17 de diciembre a la calle», dijo Castilla.

«Volveremos a hacer una acción muy similar a la del año pasado, justamente en diciembre», indicó Castilla, que aseguró que más de 10.000 agricultores de todos los Estados miembros ya han confirmado que llegarán en esa fecha a la capital belga con «alrededor de 2.000 tractores».

«PROTESTA PARA MOSTRAR NUESTRO RECHAZO POR LA PROPUESTA DE RECORTE DE LA PAC, AL INCLUIR UN RECORTE DE UN 15 %» QUE CON LA INFLACIÓN IRÍA A UN 25% Y ES ALGO MUY NEGATIVO»

La protesta de este jueves, quiere «mostrar nuestro rechazo por la propuesta de recorte de la PAC, al incluir un recorte de un 15 %».

«Si tenemos en cuenta la inflación, según los cálculos del Copa-Cogeca (…) esos recortes iría a un 25% y es algo muy negativo», añadió.

El representante de Asaja aseguró que ese recorte no solo afectará a los agricultores, sino también indirectamente a los consumidores y que «repercutirá inmediatamente en la cesta de la compra».

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Aunque la última propuesta de presupuesto del presidente del Consejo Europeo ha incluido «mejoras, por ejemplo, el 10 % que está dedicado a fondos rurales», la asociación considera que aún debe añadir muchos cambios.

El secretario general de COAG, Andrés Góngora, avisó de que si finalmente la UE aprueba el «tijeretazo» del 20% en la PAC el campo español perderá 877,5 millones de euros al año (más de 6.140 millones acumulados en los siete años del próximo marco financiero).

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En un comunicado, advirtió de que cuando se recorta el «sostén» de quien produce alimentos en origen, el «golpe acaba viajando por toda la cadena hasta aterrizar en la cinta de la caja del súper» porque la cesta de la compra se puede encarecer «entre 350 y 501 euros al año».

Es un recargo «profundamente injusto» porque «castiga» a los hogares con menos margen y «empuja a sustituir producto fresco y de calidad por alimentos ultraprocesados o importaciones más baratas».

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) reclamó, por su parte, una PAC «a la altura de los grandes retos», con una financiación «suficiente» que mantenga como mínimo las mismas cifras que en el período actual y con «un reparto más justo y social» de las ayudas.

«Es tan importante hablar de presupuesto como de especificar en cómo se va a repartir ese presupuesto», dijo en una atención a los medios el secretario general de UPA, Cristóbal Cano.

«Apostamos por un techo máximo de ayuda, por la degresividad, por el pago redistributivo, por centrar el apoyo en las pequeñas y medianas explotaciones de agricultores y agricultores familiares profesionales», añadió.

Sobre las negociaciones de cara al nuevo presupuesto europeo, el máximo dirigente de UPA confesó no tener «un horizonte optimista» y pidió que las organizaciones trabajen para «dar la vuelta» a la última propuesta.

Aun así, valoró también positivamente los recientes «gestos» de la Comisión Europea, como la especificación de que el 10 % de los fondos de desarrollo rural se destinarán a la PAC, aunque reclamó verlos «negro sobre blanco».

También pidió que la política agroalimentaria no sea «una lucha solo de agricultores y ganaderos», sino «del conjunto de los ciudadanos de la Unión Europea» y pidió implicar a la sociedad para que se sitúe al mismo nivel que otras políticas comunitarias, como las de defensa o migración.

«Sin agricultura no hay futuro, sin agricultura no hay Europa», zanjó Cano.

Por su parte, desde Unión de Uniones, su coordinador, Luis Cortés, justificó esta protesta «contra el desmantelamiento de la PAC» y para «rechazar los recortes planteados».

Cree que, tal y como está configurada la PAC, está abocada a su «desmantelamiento» y «es cuestión de tiempo» que esto ocurra si no se hace nada para evitarlo.

Unión de Uniones «seguirá trabajando en el diálogo, pero también en las calles, para defender una PAC fuerte, con presupuesto propio y que sea destinada a los agricultores y ganaderos».