Planas ve «ignorancia y temeridad» en la idea del presidente andaluz de paralizar los presupuestos europeos y le recuerda que en Bruselas gobierna el PP

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ve «ignorancia y temeridad» en la sugerencia del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de que el Gobierno paralice o modifique el presupuesto comunitario por su impacto en la PAC en Andalucía y España.

«Soy muy respetuoso con las personas y las instituciones, pero esa declaración muestra mucha ignorancia y mucha temeridad», ha indicado Planas en declaraciones a los medios de comunicación tras su intervención en el Congreso en una interpelación urgente.

Planas ha advertido de que la propuesta presupuestaria de Bruselas viene de una Comisión Europea (CE) con una mayoría absoluta de miembros del Partido Popular (PP) y ha añadido que en las comunidades gobernadas hay «unanimidad» sobre la base propuesta por el Gobierno de España.

La negociación de la futura PAC «va a ser muy complicada, ha previsto, dado que las cifras de la estructura presupuestaria son «inferiores» a la del último marco, por lo que ha pedido «unidad» con las organizaciones agrarias, cooperativas y comunidades autónomas para que esta negociación tenga un resultado positivo. Por eso ve «ignorancia y temeridad» en la propuesta del presidente andaluz.

Las declaraciones del titular de Agricultura llegan después de que el pasado martes el presidente andaluz haya recordado al Gobierno de España que, como estado miembro de la Unión Europea, tiene capacidad de «sugerir» modificaciones en el presupuesto comunitario pero también de «paralizarlo».

Moreno ha trasladado a las «autoridades nacionales y europeas» la «frontal oposición» de Andalucía a la modificación del presupuesto que está elaborando actualmente y ha dicho que el borrador de los presupuestos comunitarios «no nos ha gustado nada» porque lleva «un ajuste importante en la Política Agraria Común».