El presidente andaluz insta al Gobierno español a paralizar los presupuestos de la UE si no hay un cambio en su propuesta de la PAC

Al presidente andaluz, Juanma Moreno, no le basta con rechazar o quejarse y quiere que se vaya un paso más allá, por lo que ha recordado este martes 23 al Gobierno de España que, como estado miembro de la Unión Europea, tiene capacidad de «sugerir» modificaciones en los presupuestos de la UE, pero también de «paralizarlo», porque estas cuentas tienen un «impacto letal» para la agricultura española y andaluza.

En su intervención en el acto de entrega de ayudas para maquinaria a agricultores de Sevilla celebrado en la localidad de Los Palacios y Villafranca, Moreno ha trasladado a las «autoridades nacionales y europeas» la «frontal oposición» de Andalucía a la modificación del presupuesto que está elaborando actualmente.

«Defendamos que esos presupuestos no pueden ser aprobados en su situación actual. El Gobierno de España tiene capacidad como Estado miembro no solamente de sugerir modificaciones, sino incluso de paralizar presupuestos de la UE».

«PEDIMOS DESDE AQUÍ QUE PODAMOS SEGUIR AVANZANDO CON UNA POLÍTICA AGRARIA COMÚN QUE ES NECESARIA Y NO TIENE SENTIDO QUE DEMOS PASOS ATRÁS”

Ha dicho que el borrador de los presupuestos comunitarios «no nos ha gustado nada» porque lleva «un ajuste importante en la Política Agraria Común».

Moreno reconoce que sí respalda la simplificación de los trámites administrativos pero no en el «ajuste» de la PAC, cuya reducción de fondos va a tener un «impacto letal» para España y «de manera muy especial para la primera potencia agrícola y ganadera, que es Andalucía».

Por ello, ha pedido «un frente común» y ha recordado que en este caso «no vale la ideología» porque se trata de la comunidad andaluza, de forma que Junta de Andalucía y Gobierno de España, «tenemos que defender juntos los intereses del campo andaluz».

Por tanto, «pedimos desde aquí que podamos seguir avanzando con una política agraria común que es necesaria, que ha sido eficiente durante mucho tiempo para fijar la población a muchos espacios rurales, que ha sido eficiente para hacer viables muchas de esas explotaciones ganaderas y agrícolas y que, desde luego, no tiene ningún sentido, después de los años que hemos pasado, que demos pasos atrás en ese ámbito», ha asegurado.

Asimismo, ha defendido la necesaria modernización del campo, del que ha dicho que necesita «actualizarse, incorporar digitalización, ser más eficiente y por tanto más competitivo», porque sin modernización «no hay futuro ni en el campo, ni en ningún lado, ni en la agricultura, ni en la ganadería».