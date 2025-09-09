Planas plantea en Europa sus dudas sobre la PAC: recortes al sector, cuantía o eco-regímenes, porque aún «hay más preguntas que respuestas»

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha mostrado sus dudas sobre la nueva propuesta de la PAC planteada por la Comisión Europea, al considerar que no hay un enfoque claro que siga al dialogo estructurado con el sector, hay dudas sobre la cuantía de los recortes previstos, así como sobre los eco-regímenes y la fusión de las medidas ambientales, destacando que «hay todavía más preguntas que respuestas» acerca de la nueva PAC.

Planas ha destacado que se trata del primer encuentro de los ministros del ramo bajo la Presidencia danesa del Consejo de la UE desde la presentación de la propuesta de la Comisión Europea (CE) en julio del presupuesto plurianual de la UE para el periodo 2028-2034, y ha defendido la necesidad de dar una dirección a la política agraria.

«Creo que en este presupuesto no hay un enfoque claro que siga al dialogo estructurado que tenemos por parte de las instituciones europeas con las organizaciones agrarias en relación con el futuro de la PAC y el apoyo a las zonas rurales», ha considerado.

El ministro español ha expresado sus dudas sobre las cifras del recorte de fondos para la PAC, porque mientras el comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, habla de un 20%, los cálculos españoles estiman que podría alcanzar el 22 % y otros creen que será inferior.

La desaparición del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) convierte a los grupos de innovación en elemento «fundamental», según Planas, que ha añadido que «no sabemos cómo queda la financiación de estos grupos».

Planas ha trasladado también sus dudas sobre los eco-regímenes y la fusión de las medidas ambientales, y ha recordado que mantiene contacto «regular» con la CE y con Hansen, con quien ha hablado estos días en Copenhague.

En definitiva, resalta que «tenemos más preguntas que respuestas en este momento y también es la obligación de la Comisión respondernos a ellas y conseguir un buen resultado para agricultores y ganadores», ha dicho a Efe a su llegada al consejo informal de ministros de Agricultura de la UE en Copenhague.

“NO SÉ SI HABRÁ MOVILIZACIONES, PERO SI LAS HAY, SE REFIEREN BÁSICAMENTE AL DEBATE DE BRUSELAS, NO A TEMAS NACIONALES»

Sobre la posibilidad de tractoradas de protesta en España por los recortes, Planas ha incidido en que mantuvo la semana pasada una reunión con el Consejo Agrario y que se acordó una posición común.

«Estaban de acuerdo en que en esta fase se trata de lograr dos cosas: el enfoque que mencionaba antes y también más dinero. Y en ello estamos trabajando juntos. No sé si habrá movilizaciones, pero si las hay, se refieren básicamente al debate de Bruselas, no a temas nacionales», ha estimado.

La PAC es «uno de los mejores instrumentos que tenemos de apoyo al sector primario y no podemos renunciar a tener una política común potente para los próximos siete años», ha opinado.

Para Planas la ratificación del acuerdo comercial con el Mercosur está «más cerca» y hay una evolución «clara» de la visión de las cosas, a lo que han contribuido la situación geopolítica y las cuestiones comerciales que se han planteado por parte de EE. UU. y otros países.