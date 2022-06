Planas modifica por sorpresa las Comunidades de Bienes del Plan Estratégico y deja fuera de la PAC a miles de agricultores

El miércoles 15 de junio finalizó el plazo de presentación de propuestas al Plan Estratégico de la nueva PAC y la sorpresa para Andalucía y en menor medida para ambas Castillas ha sido los cambios introducidos a última hora por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en el apartado de Comunidades de Bienes y Sociedades Civiles que dejará fuera de la PAC a miles de pequeños y medianos agricultores y ganaderos para el cumplimiento de los requisitos para ser considerados Agricultor Activo.

Según denuncian desde Asaja Córdoba, hasta ahora, e incluso así estaba recogido en el primer borrador del Plan, la regulación se circunscribía al CIF, por lo que si algún miembro de una Comunidades de Bienes no cumplía los requisitos se quedaba fuera de las ayudas. Pero «por sorpresa y sin previo aviso o negociación, en el último borrador, se ha aparcado el control del CIF y ahora se mirará a cada comunero de la Comunidad, por lo que si algunos de estos socios no cumple la reglamentación se quedará todos fuera de la PAC», según explica el vicesecretario de la organización, Rafael Navas.

Para el dirigente agrario, esta decisión «va a dejar a miles de pequeños y medianos agricultores fuera de la definición de Agricultor Activo no solo en la provincia, sino en toda Andalucía y, en menor medida, en ambas Castillas, donde este sistema de Comunidad de Bienes y Sociedades Civiles están más arraigadas».

La clave de este nuevo problema es que con la actual PAC para ser Agricultor Activo bastaba con tener un 20% de los ingresos de la actividad agraria pero ahora se exigirá que de todos los ingresos haya que tener un mínimo del 25% de la agricultura. Ante esta tesitura, se decidió crear las Comunidades de Bienes en la que varios agricultores, en muchos casos familiares, se unían para poder acogerse a la definición de Agricultor Activo.

Sin embargo, con este cambio de última hora ya no se quedaría fuera quien no cumpla los requisitos, sino todos los miembros de la Comunidad. «Esto va a provocar que muchos agricultores y ganaderos, sobre todo los pequeños y medianos, que tienen su explotación pero también ingresos al margen, como ser taxistas o tener un bar en el medio rural, porque no todo el mundo puede vivir solo de la agricultura, se va a quedar fuera. Y hablamos de miles de personas que perderán la PAC por una decisión de un ministro que, además, es cordobés y que conoce la realidad de esta tierra».