Planas: la propuesta de Bruselas para la próxima PAC «desmembra totalmente esa política por lo que habrá que reconstruirla»

El ministro de Agricultura, Luis Planas, aseguró este lunes 27 que la nueva propuesta de la PAC que ha hecho la Comisión Europea «desmembra totalmente» esa partida presupuestaria, por lo que instó a «reconstruirla».

«Creo sinceramente que la propuesta de la Comisión Europea presentada el 16 de julio realmente desmembra totalmente lo que es la Política Agrícola Común. Por tanto, primer objetivo, de cara a la PAC será reconstruirla, declaró a su llegada a la reunión de titulares de Agricultura de la Unión Europea que se celebra en Luxemburgo.

En ese encuentro, los ministros debatirán sobre las fórmulas para impulsar la transición ecológica en el campo planteadas por la Comisión en su propuesta para la PAC del periodo 2028-2034.

Planas añadió que la PAC también debe tener «fondos suficientes», y en relación con el debate que mantendrán en la reunión, dijo que España no está a favor de una cofinanciación «sistemática», con aportaciones adicionales de los Estados miembros, como plantea el Ejecutivo comunitario.

De hecho, alertó de que la cofinanciación «puede romper el mercado único». No todos los Estados miembros estarán en condiciones de aportar los mismos fondos, por lo que la igualdad de condiciones podría verse afectada.

«NUESTRA PREOCUPACIÓN ES DOBLE, YA QUE ESPAÑA HA HECHO UN ESFUERZO IMPRESIONANTE EN MATERIA DE LOS ECO-REGÍMENES QUE NO SE PUEDE ECHAR A LA PAPELERA»

«En relación con los objetivos ambientales, la Comisión simplifica los mecanismos anteriores. Saben ustedes que existían unas normas de obligado cumplimiento, unas buenas condiciones ambientales, y después los eco-regímenes, y también las ayudas agroambientales del segundo pilar (de la PAC)», expuso Planas.

«Todo ese esquema aparece simplificado efectivamente en la propuesta (de la CE), pero nuestra preocupación es doble», comentó, y explicó que en España se ha realizado un esfuerzo «impresionante» en materia de eco-regímenes y «realmente magnífico» que no se puede «echar a la papelera».

Detalló que en la actual PAC «más del 75%, tres de cada cuatro declarantes de la Política Agrícola Común» en España, «por una superficie que prácticamente alcanza casi el 90% de la superficie declarada, han declarado un eco-regimen».

Planas reconoció que la primera «gran discusión» sobre el próximo presupuesto plurianual, que incluye la PAC, tendrá lugar en la cumbre de líderes de la UE de diciembre.

«Ahí es donde los jefes de Estado y de Gobierno tienen que indicar si lógicamente la estructura y la vía planteada por la Comisión es la correcta. Dejo de lado esa discusión, que lógicamente no es de mi competencia, pero en lo cual estamos participando lógicamente como Gobierno de España», comentó.

De todas formas, incidió en que en el ámbito específico de la agricultura, alimentación y pesca, «todos los esfuerzos anteriores no pueden borrarse».

En ese sentido, explicó que si los planes estratégicos en los que los Estados miembros indican cómo aplican la actual PAC en su territorio «han dado un magnífico resultado desde el punto de vista de la competitividad, pero también de los apoyos para los agricultores, ganaderos, pescadores y nuestro mundo rural y costero, debemos continuar trabajando sobre esa vía».

«LA ESTRATEGIA DE RELEVO GENERACIONAL DE LA CE ME GUSTA PORQUE LA MAYOR PARTE DE LAS CONTRIBUCIONES VIENEN DE ESPAÑA»

«Hay que ver qué pasa con el esquema del presupuesto, pero, sobre todo, tenemos que salvaguardar aquellos elementos que, como política europea, nos han permitido avanzar. No lo olvidemos. PAC y Política Pesquera Común son políticas europeas, y no entendemos que la Comisión haga propuestas que no sean coherentes con ese planteamiento», transmitió.

Por otro lado, el político español se refirió también a la estrategia para promover el relevo generacional en la agricultura que la CE presentó la semana pasada.

«Estamos estudiando la propuesta de la Comisión, pero creemos que va en el buen sentido. De hecho, me ha gustado mucho algo. En el documento de soporte técnico, si ustedes lo examinan, la mayor parte de las contribuciones provienen de España. Por tanto, se sitúa perfectamente en la línea con la estrategia del Gobierno de España y de las comunidades autónomas en materia de relevo generacional», afirmó.