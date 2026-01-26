Planas subraya en Bruselas la postura común del Gobierno, sector agrario y CCAA en defensa de una PAC fuerte y con presupuesto suficiente

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha subrayado este lunes 26 que España defiende mantener, como mínimo, los presupuestos que actualmente tienen la PAC y la Política Pesquera Común de cara al nuevo marco 2028-2034, asunto cuyos debates centrarán los Consejos de Ministros de la Unión Europea que se celebrarán a lo largo de este año.

“Puedo señalar con orgullo que esta es la posición común que mantiene el Gobierno de España con el sector agrario y las comunidades autónomas”, ha señalado Planas en el primer Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca del año 2026 celebrado hoy en Bruselas.

Con respecto a la PAC, Planas ha recordado que la semana pasada mantuvo sendas reuniones con el Consejo Agrario, en el que están las cuatro organizaciones profesionales agrarias más representativas, y con Cooperativas Agro-alimentarias, en las que quedó constancia, una vez más, de la posición común de España. Igualmente, el asunto fue tratado también en el Consejo Consultivo celebrado el pasado martes, en el que los consejeros autonómicos y el Gobierno constataron también el cierre de filas por una futura PAC fuerte.

Planas ha reiterado que España “defiende una PAC con una personalidad plenamente europea, como ha sido hasta ahora y con unos fondos que sean como mínimo los del periodo anterior que nos permitan responder a los retos y necesidades que tenemos en el futuro inmediato”. Además, el ministro se ha pronunciado en contra de que se renacionalicen aspectos de una PAC que ha sido plenamente europea y que debe seguir siendo un pilar de la Unión Europea.