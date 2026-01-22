El Gobierno y el sector agrario mantienen su unidad de acción ante la reforma de la PAC con un presupuesto como mínimo como el actual

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha valorado la unidad de acción de Gobierno y sector agrario de cara a mantener el papel estratégico y esencial de la PAC en el próximo marco financiero plurianual. Para ello, España defenderá que “sin un presupuesto adecuado, al menos el mismo que en el periodo anterior, la PAC se desnaturaliza. Los Estados miembros no lo debemos permitir.”

La reunión ha estado presidida por el ministro Planas, con la asistencia de representantes de las cuatro organizaciones profesionales agrarias (ASAJA, COAG, UPA y Unión de Uniones). El objetivo del encuentro ha sido el de informar sobre el estado actual de las negociaciones del marco financiero de la Unión Europea para el periodo 2028-2034 y de las propuestas de la PAC, tras la reunión extraordinaria de los ministros de Agricultura de la Unión Europea del pasado 7 de enero convocado por la Comisión Europea.

PLANAS HA CRITICADO LA VAGUEDAD DE LA PROPUESTA FINANCIERA SOBRE LA PAC, PORQUE “NO REFLEJA ADECUADAMENTE ELEMENTOS FUNDAMENTALES PARA ESPAÑA”

El ministro ha reiterado su rechazo a la propuesta comunitaria sobre el presupuesto de la UE para la futura PAC. “Los retos a los que tienen que hacer frente agricultores y ganaderos requieren de fondos suficientes y, la actual propuesta, es claramente insuficiente”, según el ministro Planas. Ha añadido que, “sin un presupuesto a la altura, no se puede avanzar en la negociación política” y ha advertido que “la renacionalización de las ayudas agrarias no es una opción, generará desigualdades y distorsionará el mercado interior”.

La Comisión Europea no ha asumido el compromiso adquirido con agricultores y ganaderos en la “Visión de la Agricultura y la Alimentación”. Planas ha criticado la vaguedad de la propuesta financiera sobre la PAC, porque “no refleja adecuadamente elementos fundamentales para España como las inversiones en el medio rural (agroindustria o regadíos) o el POSEI para Canarias”.

Por ello, “España es y será firme en la defensa de esta política que ha sido clave para la modernización del sector agrario y para impulsar el desarrollo del medio rural europeo y al abastecimiento de alimentos a nuestros ciudadanos a precios asequibles”. El ministro ha asegurado que hay “demasiadas incertidumbres sin despejar sobre la propuesta del marco financiero que comprometen el carácter común y europeo de la PAC”. Ha insistido en que “no permitiremos la renacionalización de una de las políticas más europeas de la Unión Europea”, que ha sido motor de cambio, progreso y desarrollo del sector agrario y del entramado rural ligado a su desarrollo económico.