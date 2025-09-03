Planas apela a la unidad de acción entre Gobierno, CCAA y sector para lograr una PAC que responda a la necesidad real de la agricultura

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha apelado este miércoles 3 a la necesidad de acanzar una unidad de acción y de esfuerzos entre el Gobierno, las comunidades autónomas y las organizaciones y entidades representativas del sector para defender en la Unión Europea (UE) una PAC con un presupuesto suficiente y que responda a las necesidades reales de una actividad que es esencial para garantizar la seguridad alimentaria del continente.

En su intervención en un desayuno organizado por el diario Ideal de Granada, Planas ha admitido sentirse “defraudado” por la propuesta del nuevo Marco Financiero Plurianual presentada por la Comisión Europea (CE) para el periodo 2028-2024 porque supone una reducción de fondos que, a falta de conocer más detalles, se estima entre un 15% y un 22%.

“Parecía que la Comisión Europea había tomado nota de las protestas justificadas de buena parte de la sociedad rural europea, de los agricultores y ganaderos, del año pasado y que iba a tener en cuenta en sus propuestas el peso específico del sector agroalimentario, pero no ha sido así”, ha lamentado el ministro. Planas ha recordado que, en junio, 20 ministros de Agricultura de la UE suscribieron un escrito en el que solicitaban a la Comisión una PAC suficientemente dotada y con personalidad institucional y jurídica propia.

Pero además de la reducción de fondos, el ministro ha lamentado que la propuesta de la CE carece de un instrumento que identifique específicamente la política agraria, cuando ésta ha sido un eje vertebral de la Unión Europea desde su fundación.

En la propuesta de la Comisión para la nueva propuesta de la PAC desaparecen los dos fondos específicos de los dos pilares de la PAC, el Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (FEAGA) y el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER).

No obstante, Planas ha explicado que se trata de una propuesta inicial y que aún se está en el inicio de un recorrido que será largo y laborioso, por lo que insiste en una unidad de acción para lograr cambiarla.

Ha afirmado que España debe articular una posición común con las comunidades autónomas, las organizaciones agrarias y cooperativas. Con ese propósito, el ministro ha convocado para pasado mañana una reunión del Consejo Agrario, del que forman parte el Gobierno y las cuatro organizaciones profesionales agrarias más representativas, y que la próxima semana mantendrá un encuentro con los consejeros autonómicos de Agricultura para tratar de perfilar un acuerdo sobre la dotación económica que debe tener la futura PAC y la estructura del presupuesto.

ARANCELES: CREE QUE AÚN SE PUEDE NEGOCIAR QUE SE REBAJA EL 15% A ALGUNOSD PRODUCTOS EUROPEOS

El ministro se ha referido también al nuevo contexto comercial que se abre por la imposición de aranceles de Estados Unidos a las importaciones europeas, con un acuerdo que no reúne el agrado unánime. Ha confiado en que las negociaciones entre la Unión Europea y Estados Unidos permitan disminuir el 15% para algunos productos agroalimentarios, aunque ha precisado que el alcance para este sector en España es algo limitado porque las exportaciones a Estados Unidos apenas representan el 5% del total.

Ha insistido en la necesidad de mantener la presión para volver a unas reglas de comercio internacional que se ha aplicado con éxito durante muchos años. Planas ha recalcado además la importancia estratégica de abrir nuevos mercados en otras zonas del mundo.

Y ha puesto como ejemplo la excelente oportunidad que para el sector agroalimentario español supone el acuerdo con Mercosur y con México, a cuyos acuerdos está previsto que el colegio de comisarios de la UE dé hoy luz verde al proceso de ratificación. Ha mencionado además otros mercados estratégicos como Japón y Canadá yla necesidad de unidad de acción de todos los países europeos.

PACTO DE ESTADO EMERGENCIA CLIMÁTICA

El ministro también ha hecho referencia, en su petición de unidad de acción, al pacto de Estado frente a la emergencia climática, cuya hoja de ruta, con 10 medidas, aprobó el Consejo de Ministros

Planas ha señalado que los incendios de agosto muestran que el cambio climático ya no es un riesgo lejano y que es necesaria unidad de acción, con lealtad institucional y colaboración, para hacer frente a esta emergencia climática que afecta a todos.

Estas catástrofes impactan directamente sobre el sector primario y, según el ministro, la lucha contra los efectos del cambio climático necesita a los agricultores y ganaderos porque la actividad agraria cuida el entorno y protege y garantiza el futuro del medio rural.

Relacionada con las políticas de adaptación y lucha contra el cambio climático, el ministro ha hecho hincapié en la apuesta del ministerio por la modernización de los regadíos, régimen en el que se obtienen las dos terceras partes de la producción vegetal de España, con una inversión de más de 4.300 millones de euros hasta 2027.

También ha señalado como fundamental la aplicación de nuevas técnicas genómicas que permitirán disponer de cultivos adaptados a las nuevas condiciones climáticas con temperaturas más elevadas y sequías.

El ministro ha resaltado asimismo el sistema de seguros agrarios como instrumento imprescindible para la gestión de riesgos y ha reiterado la propuesta de España de que la Unión Europea cree un sistema de reaseguros para fortalecerlo en el conjunto de los Estados miembros.

FORTALEZA DEL SECTOR AGRARIO

Luis Planas ha repasado algunos de los datos que ilustran que la economía española atraviesa una de sus mejores etapas de prosperidad, con las mejores ratios de crecimiento de la UE. En especial ha hecho hincapié en la tasa de paro, la más baja desde el año 2008, con más de 22 millones de ocupados y un crecimiento de la renta disponible del 9% en los siete años de mandato del actual Gobierno.

En cuanto a la fortaleza del sector agrario, ha recordado que la renta alcanzó en 2024 un récord histórico de 36.700 millones de euros, un 11,2 % más que el año anterior y la más elevada de la UE. El índice de los precios percibidos por los agricultores se sitúa casi un 50 % por encima de los de hace cinco años, mientras que los precios pagados por insumos han aumentado en mucha menor proporción, 25 %, pese al repunte de 2022 y 2023 a consecuencia de la guerra de Ucrania y la sequía. No obstante, ha precisado que hay sectores y territorios determinados con dificultades puntuales, como los precios de los cereales.