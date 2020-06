Plan Renove: En seis horas se acabó el presupuesto para maquinaria agrícola y queda casi todo para comprar tractores

El nuevo Plan Renove ha sido un éxito o un gran fracaso. En seis horas desde que comenzó a ser operativo se acabaron los 3 millones de euros previstos en el presupuesto para maquinaria agrícola y sin embargo quedan casi literalmente todo el dinero (5 millones) para comprar tractores.

Ante esta suçituación desde JARC se está recabando información de los agentes implicados en el proceso para aclarar “cómo es posible que se hayan agotados los fondos para otras maquinarias el día 17 de junio, cuando la orden se publicó el sábado 13. En sólo 3 días se han consumido los 3 millones de euros para renovar la maquinaria agraria, con excepción de los tractores”, aunque desde UAGA se va más allá y se asegura que se agotó en apenas seis horas los tres millones de presupuesto para maquinaria agrícola, mientras que de la ayuda para tractores “solo se han consumido 21.000 euros”..

En este periodo de tiempo los interesados ​​debían realizar la compra, inscribir la maquinaria y hacer la solicitud, pero como apunta Xavier Vela, presidente de JARC, “el trámite de inscripción de la maquinaria en el registro ROMA ya dura entre 4 y 5 días en Cataluña y sin este número en teoría no se puede formalizar la petición de la ayuda “. Vela añade que hay que tener en cuenta, además, que hasta el día 16 no entró en funcionamiento la web del Ministerio de Agricultura para tramitar las ayudas.

En este sentido, algún usuario a nivel particular ha denunciado que “la plataforma estaba mal y primero no dejaba registrar. Por la tarde cuando se pudo, no enviaban los correos de activación a los que pudieron darse de alta, por lo que no podía continuarse con el registro, y aparecía lo siguiente (fíjense por favor en la fecha y la hora). Continuó así hasta las 19,00 horas aproximadamente. Finalmente, entre el día 15 y 17 a las 10,00h.fue muy difícil conseguir el certificado de Hacienda y de Seguridad Social, la compra y factura con las características técnicas de la máquina, su inscripción en el ROMA… para descubrir que en 3,5 horas se haya superado el presupuesto, a menos que la plataforma si se hubiera habilitado para los que lo presentaron antes”

JARC pedirá a través de COAG, la coordinadora que los representa en el ámbito estatal, que el Ministerio de Agricultura aclare cuántas máquinas han solicitado por Comunidades Autónomas con los fondos iniciales disponibles. Por su parte, agroinformacion.com se ha puesto en contacto con el propio MInisterio para saber que estaba pasando pero al cierre de esta edición no había dado ninguna respuesta.