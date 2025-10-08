Piden sensibilidad con el sector y consenso político para mejorar el decreto de ayudas para los afectados por los incendios en Extremadura

UPA-UCE se ha reunido este miércoles 8 con el grupo parlamentario del PSOE y con la consejera de Agricultura, a quienes les pedirá “altura de miras” para mejorar y modificar el decreto de ayudas para que se adapte a la grave situación que han vivido los agricultores y ganaderos afectados por los incendios en Extremadura.

Desde esta organización agraria llaman al diálogo y consenso de todas las partes implicadas para que el decreto “sirva de verdad” para paliar las graves pérdidas que han sufrido los afectados. “Lo que han presentado hasta ahora es claramente insuficiente para atender las necesidades de los agricultores y ganaderos afectados por los incendios”, destaca el secretario general de UPA-UCE Extremadura, Ignacio Huertas.

En este sentido, desde UPA-UCE Extremadura plantean tanto a la consejera como el PSOE regional una serie de medidas como la subida de las ayudas dirigidas a los cultivos leñosos; la introducción de una línea de apoyo para los ganaderos afectados por los pastos que se han quemado (que contemple el coste de la alimentación del ganado durante seis meses); y también que se incluya una la línea de apoyo a la restauración del vallado, que incluya a los agricultores que tenían sus explotaciones cercadas, ya que hasta ahora esta línea solo contempla ayudas para los ganaderos.

En definitiva, el objetivo que persigue esta organización agraria es que se incrementen las ayudas para todos los afectados para que vayan en proporción con las pérdidas reales que han sufrido por los incendios forestales de este verano. “Las partes implicadas deben estar a la altura de las circunstancias y buscar fórmulas para mejorar el actual decreto”, mantiene Huertas.