Piden a la presidenta Guardiola que lidere un frente común extremeño contra el acuerdo con Mercosur y la propuesta de la nueva PAC

Unión Extremadura cree que la presidenta María Guardiola debe convocar a todo el sector agrario extremeño a fin de crear un frente común contra el acuerdo con Mercosur y la propuesta de reforma de la PAC de forma que se logre que los eurodiputados de la región se opongan al acuerdo y se abogue por tomar medidas como en Francia que incluirá sus propias cláusulas espejo.

La organización agraria recuerda que, ante la más que posible firma del acuerdo entre la U.E. y Mercosur el próximo 17 de enero en Asunción, países como Francia y regiones españolas como Cataluña están creando un frente común entre administraciones y sector agrario para hacer frente a la ratificación del acuerdo y estudiando medidas para que en el casi de entrada en vigor se palíen los efectos negativos de dicho acuerdo.

Hay que recordar que en Extremadura se van a ver afectados de manera muy negativa las producciones de carne de vacuno, carne de ave de corral, la aceituna de mesa, la miel y el arroz. Además estos sectores se encuentran en la actualidad con una rentabilidad muy baja debido a los bajos precios y al impacto de las enfermedades por lo que la firma del acuerdo con Mercosur «sería la defunción de la mayor parte de los mismos».

Por eso, creen que los europarlamentarios del PP y del PSOE de Extremadura van a tener que votar dicho acuerdo en el Parlamento Europeo antes de que entre en vigor, por este motivo ven fundamental la creación en Extremadura de un frente común contra dicho acuerdo.

Al mismo tiempo tanto Francia como otros países están estudiando medidas para proteger la calidad de sus producciones contra las importaciones de productos de una calidad inferior y con muchas dudas sobre su salubridad, de hecho el Gobierno francés ha asegurado a sus ciudadanos que en su territorio se van a aplicar las clausulas espejo.

Así mismo se han empezado a estudiar medidas para garantizar el futuro de sus producciones cintra la competencia desleal que supone las importaciones acordadas en el tratado de comercio.

Por todos estos motivos ven fundamental «crear en Extremadura un frente común para tomar esta serie de iniciativas y desde La Unión entendemos que la persona que debe dirigir este frente es la Presidenta Guardiola que aunque en estos momentos está en funciones todo hace prever que en breve estará investida, en el mismo sentido que ha tomado las riendas el Presidente Illa en Cataluña».