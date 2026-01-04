Francia impone sus propias cláusulas espejo: suspenderá la importación de frutas de Sudamérica que contengan sustancias prohibidas en la UE

Francia suspenderá próximamente la importación de aguacates, mangos, guayabas, cítricos, uvas y manzanas provenientes de Sudamérica o de cualquier otro lugar que contengan sustancias prohibidas en la Unión Europea, según anunció este domingo el primer ministro francés, Sébastien Lecornu.

«En los próximos días se emitirá una orden, por iniciativa de la ministra francesa de Agricultura, Annie Genevard, para suspender la importación de productos que contengan residuos de sustancias prohibidas en Europa: mancozeb, glufosinato, tiofanato-metil y carbendazim», informó Lecornu en un mensaje en redes sociales. Se trata de una de las mayores peticiones de todo el sector agrario europeo y español.

El jefe del Ejecutivo precisó que en base a esa decisión «ya no se permitirá el ingreso al territorio nacional de aguacates, mangos, guayabas, cítricos, uvas y manzanas provenientes de Sudamérica o de cualquier otro lugar».

Además, señaló que «se realizarán controles reforzados por una brigada especializada para garantizar el cumplimiento de nuestras normas sanitarias».

Esta medida, que representa una especie de cláusulas espejo particulares, es «un primer paso para proteger nuestras cadenas de suministro y a nuestros consumidores y luchar contra la competencia desleal, una verdadera cuestión de justicia y equidad para nuestros agricultores», dijo Lecornu.

Se trata de una medida cautelar, que consiste en suspender la importación de alimentos de Sudamérica que contienen sustancias prohibidas en Europa, para tratar de calmar una de las principales causas de la oposición del sector agrícola francés al acuerdo de libre comercio entre la UE y el Mercosur, cuya firma se ha pospuesto hasta el 12 de enero, precisó la ministra de Agricultura, Annie Genevard, en una entrevista en el rotativo La Tribune Dimanche.

La ministra de Agricultura reiteró además su llamamiento a la distensión del sector agrícola, mientras los sindicatos agrícolas, que se reunirán con el primer ministro a principios de la próxima semana, buscan reactivar sus esfuerzos de movilización, en particular en respuesta a la crisis de la dermatosis bovina o contra Mercosur.

EL SECTOR AGRÍCOLA FRANCÉS CALCULAS QUE LA SUBID ADE LOS FERTILIZANTES POR EL BCAM SERÁ DE UNOS 500 MILLONES DE EUROS

El sector agrícola francés también está en contra de la futura reforma de la Política Agrícola Común (PAC), del Mecanismo de Ajuste en Frontera del Carbono (CBAM) y el Mecanismo de Acceso a Mercados y Financiación (MACF).

En este sentido, Genevard insistió en que «realmente necesitamos distender la violencia, detener los bloqueos, y esto es responsabilidad de los sindicatos», al tiempo pidió sanciones contra la violencia y el vandalismo de «una minoría».

Preguntada por el Mecanismo de Acceso a Mercados y Financiación de la Unión Europea (el llamado arancel del carbono), que entró en vigor el 1 de enero y penaliza a los agricultores de cereales que importan fertilizantes, afirmó que ya había tomado medidas para reducir la factura a más de la mitad, «pero el coste sigue siendo de 4.000 euros al año por explotación» y reiteró su objetivo de conseguir «un coste cero».

Genevard indicó que Lecornu ha escrito a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sobre este tema y que pretende movilizar a otros países europeos para «exigir el aplazamiento o la suspensión del mecanismo para fertilizantes».