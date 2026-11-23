COAG de Castilla y León ha reclamado este lunes 23 entre cinco y seis millones de euros para el sector apícola, mientras la Junta estudia habilitar ayudas extraordinarias para la campaña 2025/2026. Paralelamente, en Aragón el sector apicola saldrá este martes a la calle para denunciar el «abandono que sufren por parte de los Departamentos de Agricultura y de Medio Ambiente, y exigir medidas urgentes de apoyo económico y sanitario».

En Castilla y león, la petición ha sido planteada por parte del coordinador regional, Lorenzo Rivera, durante la XXVIII Jornada Apícola de COAG Salamanca, celebrada bajo el lema ‘El futuro de la apicultura en el horizonte de la nueva PAC’, con la participación del consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino.

Rivera ha advertido de la situación crítica que atraviesan las explotaciones por la caída de la producción, el aumento de los costes y la competencia de las importaciones.

Según ha explicado, la producción de miel se ha reducido hasta un 50 por ciento en un año como el actual, mientras los precios no han remontado por la entrada de miel de países como China, Ucrania y distintos países sudamericanos.

SEQUÍA, CALOR Y TORMENTAS

A estas dificultades ha sumado los efectos de la sequía, las altas temperaturas, las tormentas y los incendios, además de los daños provocados por el abejaruco y los problemas sanitarios que afectan a las colmenas.

Por todo ello, el coordinador regional ha pedido al gobierno autonómico ayudas directas similares a las aprobadas en otras comunidades y ha señalado que todavía existe margen para incorporarlas a los presupuestos que se aprobarán en diciembre.

Pino, por su parte, ha comentado que la Consejería trabaja desde el pasado agosto en el diseño de posibles ayudas extraordinarias, cuya cuantía dependerá del esfuerzo presupuestario que pueda asumir el conjunto del Gobierno autonómico.

En este sentido, ha señalado que la medida se plantearía con criterios objetivos y diferenciando entre apicultores profesionales y no profesionales, así como entre explotaciones trashumantes y estantes.

FONDOS AUTÓNOMOS

El consejero ha recordado además que el proyecto de presupuestos de Castilla y León incluye por primera vez un millón de euros de fondos autónomos destinados específicamente al sector apícola.

Esta partida tendría carácter permanente y se sumaría a la Intervención Sectorial Apícola, financiada conjuntamente por la Unión Europea, el Gobierno de España y la Junta, que contempla medidas de asesoramiento, formación, sanidad, inversiones, trashumancia, análisis, promoción y comercialización.

La jornada también ha abordado otros asuntos como la varroosis, los daños de la fauna silvestre, la presencia de la avispa asiática, la incidencia del abejaruco o los ataques de oso, sobre los que el mandatario autonómico ha expresado que continuará agilizando, cuando corresponda, la tramitación de las indemnizaciones y ha anunciado que trabajará con el ITACyL y con el propio sector en proyectos de investigación aplicada, algo que también se recoge en una nota de prensa.

Pino ha comprometido la creación de un grupo de trabajo con los apicultores y las organizaciones profesionales agrarias para abordar los problemas estructurales del sector y ha asegurado que, aunque no acudía a la jornada a prometer ayudas en plena campaña electoral, su departamento seguirá estudiando las medidas necesarias para mejorar la viabilidad de las explotaciones.