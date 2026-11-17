Ante la falta de respuestas por parte del Gobierno de Aragón a la crisis que atraviesan las explotaciones, el sector apícola anuncia que se concentrará, a las 11:00 horas, frente a la sede de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en la plaza San Pedro Nolasco de Zaragoza, el próximo martes 24 de noviembre.

Esta movilización nace de una reivindicación compartida por las personas que ejercen profesionalmente la apicultura: reclamar a la consejera de Agricultura y al consejero de Medio Ambiente que asuman sus responsabilidades y dejen de dar la espalda a una actividad esencial para el medio rural, la producción de alimentos y la biodiversidad.

Los apicultores y apicultoras denuncian que la crisis de producción y rentabilidad se está agravando mientras las respuestas de ambos departamentos siguen sin estar a la altura. La pérdida de cosecha, los costes de mantenimiento de las colmenas, los problemas sanitarios y la presión de los depredadores comprometen la continuidad de las explotaciones.

El sector necesita medidas de protección para continuar con su actividad que, en estos momentos, soporta demasiados problemas a los que el Gobierno de Aragón no se pone solución. La falta de interés de la Consejería de Agricultura y la insuficiencia de las medidas de Medio Ambiente han alimentado un malestar que desembocará en la movilización conjunta del día 24 de noviembre.

La concentración trasladará cuatro reivindicaciones prioritarias:

Creación de la mesa sectorial apícola

El sector exige un espacio formal de interlocución con representación de las y los apicultores y participación de los departamentos competentes. La mesa debe abordar la situación real de las explotaciones y concretar compromisos, responsables y plazos de cumplimiento. El diálogo tiene que traducirse en soluciones verificables.

Reconocimiento expreso de la apicultura como ganadería extensiva

Los apicultores y apicultoras reclaman que este reconocimiento tenga efectos en las políticas públicas, las líneas de apoyo y las medidas destinadas a la ganadería extensiva, atendiendo a las particularidades de la actividad apícola y a su contribución a la polinización y al mantenimiento de los ecosistemas.

Medidas urgentes ante la crisis de producción y rentabilidad

El sector reclama un plan extraordinario que permita mantener las explotaciones y afrontar las pérdidas. Exige también una respuesta pública coordinada frente a las especies exóticas invasoras, con medios, seguimiento y actuaciones eficaces, sin descargar toda la responsabilidad y el coste sobre los apicultores.

Asimismo, demanda medidas de prevención y protección de los colmenares frente a los daños del abejaruco, compatibles con su régimen de protección y respaldadas por criterios técnicos. Los apicultores denuncian que las actuaciones actuales resultan insuficientes y reclaman que la Administración aborde el problema.

Recuperación de los medios para el control sanitario de las colmenas

Frente a los sucesivos recortes, el sector exige recuperar y reforzar la dotación económica, los servicios veterinarios, el asesoramiento y las herramientas de prevención y control de enfermedades, especialmente de la varroosis. La sanidad apícola necesita continuidad y recursos suficientes para evitar que el deterioro de las colonias se convierta en nuevas pérdidas.

Por último, el sector apícola de Aragón hace un llamamiento a la participación en la concentración del martes 24 de noviembre, en San Pedro Nolasco, a las 11:00 horas: sin explotaciones viables no hay relevo generacional ni futuro para la apicultura.