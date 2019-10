El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, defendió este jueves un presupuesto europeo en el que sigan siendo relevantes las políticas de cohesión y con montantes suficientes para la Política Agraria Común (PAC) y los fondos destinados a lograr dicha cohesión entre los países de la UE.

Sánchez, que se encuentra en Bruselas en la reunión del Consejo Europeo, ha hecho esta defensa de lo que se conoce como las políticas tradicionales europeas en su encuentro bilateral con el primer ministro de Finlandia y presidente de turno de la UE, Antti Rinne, para hablar del marco financiero plurianual que se abordará este viernes 18 en la segunda sesión de trabajo de la cumbre.

España marca sus prioridades: la digitalización, la migración, la transición ecológica y una PAC que va “mucho más allá” de la agricultura

Finlandia presentó el pasado martes en un Consejo de Asuntos generales una propuesta del marco negociador para el próximo presupuesto europeo que no logró el apoyo de los Veintisiete y que a España no le gusta porque no refleja, creen en el Ejecutivo, la importancia de estas políticas.

Según explican desde Moncloa, Sánchez ha expuesto a Rinne cuáles son las prioridades del Gobierno de España para el presupuesto de la UE: mantener las políticas tradicionales y contar con una dotación suficiente para las necesidades, entre las que cita la digitalización, la migración o la transición ecológica.

En el Gobierno español admiten que la negociación del presupuesto europeo (el marco financiero 2021-2027) será difícil, y esperan que se haga pronto un primer cálculo del montante global y que se apruebe además un calendario de negociación, porque es a partir de ahí cuando se puede comenzar a hablar.

España está más “cómoda” con la defensa que hace la Comisión de las políticas tradicionales que se han ido desarrollando en la UE, y por ejemplo defiende que la PAC va “mucho más allá” de la agricultura y ayuda al compromiso de cohesión entre los estados miembros.

Pero también insiste en las nuevas prioridades citadas -digitalización, migración y lucha contra el cambio climático-.

Las fuentes consultadas admiten que es difícil introducir prioridades si hay quien busca reducir el montante del marco financiero, cuando España defiende aumentarlo.

En cualquier caso, insisten en que solo con un calendario, una cantidad aproximada y un borrador de lo que se va a negociar se puede empezar a hablar y los estados miembros irán abandonando sus distintas posiciones maximalistas.